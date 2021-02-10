موسكو تتوقع تشكيل سياسة أمريكا تجاه روسيا في غضون شهر

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الأربعاء إن موسكو تتوقع أن تحدد الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جو بايدن سياستها تجاه روسيا في غضون شهر.وَاضافت زاخاروفا - في تصريحات إعلامية نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية- "أعتقد أن الأولويات سيتم تحديدها خلال الشهر الجاري، وستبدأ الإدارة الأمريكية في تنفيذها"، مشيرة إلى أنه حتى الآن لم تكن هناك سوى محادثات هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمر بوتين والرئيس الأمريكي جو بايدن، وكذلك بين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكين.وأضافت زاخاروفا "أرى أن النهوج والأساليب لا تزال في طور الإعداد، ولم يتم الإعلان عن أي نهج يتعلق بالقضايا الرئيسية حتى الآن، أو على الأقل القضايا المدرجة على جدول الأعمال الدولي".يُشار إلى أن الرئيس الحالي للولايات المتحدة جو بايدن تم تنصيبه في 20 يناير، ولا تزال عملية تعيين الموظفين الرئيسيين والموافقة على مرشحي بايدن من قبل مجلس الشيوخ في الكونجرس الأمريكي مستمرة.