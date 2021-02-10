كارول سماحة وأحمد جمال نجما أولى حفلات عيد الحب بالأوبرا

تنطلق سلسلة حفلات عيد الحب التي تنظمها دار الاوبرا المصرية، برئاسة دكتور مجدي صابر، وذلك في الثامنة مساء الخميس 11 مساء بالمسرح الكبير.و تحيي الليلة الاولى النجمة كارول سماحة، التي تتغنى بباقة مختارة من أعمالها، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو محمد الموجي، ويسبقها فاصل للمطرب الشاب أحمد جمال الذى يقدم وصلة فنية متميزة، الى جانب مختارات من اعمال التراث.يليه فقرة لعازف البيانو حمادة النجار، الذي يؤدي مجموعة من أشهر الحان الموسيقى العربية.