الأسهم الباكستانية تغلق على تراجع بنسبة 0.07%

أنهى مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية جلسة تداولات اليوم، على تراجع بنسبة 0.07% أي ما يعادل 30 نقطة، وأقفل عند مستوى 46644 نقطة.وبلغ حجم الأسهم المتداولة 314.398.230 سهمًا، تم تداولها على أسهم 368 شركة، ارتفعت منها قيمة أسهم 161 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 191 شركة، واستقرت قيمة أسهم 16 شركة.