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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بكين تحث واشنطن على دعوة «الصحة العالمية» للتحقيق في منشأ «كورونا»

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 01:38 م
كورونا
كورونا
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حثت الصين الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الأربعاء، على توجيه الدعوة إلى وفد منظمة الصحة العالمية مثلما فعلت بكين؛ للقيام بدراسة والتحقيق في منشأ فيروس "كورونا الجديد" (كوفيد-19).

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "وانغ وين بين" خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، تعليقا على تقارير بأن مسؤولا بوزارة الخارجية الأمريكية صرح أمس أن الولايات المتحدة لن تقبل نتائج تحقيقات منظمة الصحة العالمية حول الفيروس التاجي في "ووهان" بمقاطعة "هوبي" الصينية دون التحقق منها بشكل مستقل استنادا إلى معلوماتها الاستخباراتية الخاصة وتشاورها مع الحلفاء.

وقال بين إن "تتبع أصول الفيروس التاجي قضية علمية معقدة.. ومثلما أشار ليانغ وانيان رئيس فريق الخبراء الصينيين المشارك في الدراسة المشتركة مع فريق منظمة الصحة العالمية، فإن مهمة بعثة الصحة العالمية تمثل مشاركة الصين في دراسة نشأة الفيروس، ومع تراكم الأدلة الواقعية وتطور الفرضيات العلمية، يتعين إجراء مثل هذه الدراسات في مواقع مختلفة".

وأضاف بين " نأمل أن تتبع الدول المعنية نهج الصين، وتتمسك بموقف علمي، وتشارك بنشاط في الجهود العالمية للتحقيق في أصول الفيروس، وتتبادل النتائج التي توصلت إليها، وتقدم إسهامات لحماية أمن ورفاهية الناس في جميع أنحاء العالم"، متابعا أن "الحكومة الصينية قدمت دعما ومساعدة كبيرين لمجموعة خبراء منظمة الصحة العالمية في الصين، وهو ما اعترفت به منظمة الصحة العالمية وتقدره".

وتابع أن "الصين ستظل منفتحة وشفافة، وتعمل بشكل وثيق مع المنظمة في البحث عن منشأ الفيروس"، مشيرا إلى أن "تقارير ونتائج بحثية تشير إلى أن الوباء ربما اندلع في النصف الثاني من عام 2019، وفي مواقع متعددة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك احتمال ظهور الفيروس في الولايات المتحدة قبل أن تبلغ البلاد عن أول حالة مؤكدة".

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