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الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 01:36 م
قطار
قطار
علا غزال
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أعلنت السكة الحديد عن موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الأربعاء، نظرا لما تنجزه الهيئة هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب، لافتة إلى تلراجع معدل تأخيرات القطارات.


أولًا: خط القاهرة-الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات مدة 60 دقيقة

ثانيًا: خط القاهرة-السد العالي

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:-

- القاهرة-أسيوط مدة 60 دقيقة

- أسيوط-أسوان مدة 45 دقيقة

ثالثًا: خط بنها-بور سعيد

متوسط تأخيرات القطارات مدة 45 دقيقة

رابعًا: خط طنطا-المنصورة-دمياط

متوسط تأخيرات القطارات 25 دقيقة

خامسا: خط قليوب-شبين القناطر-الزقايق-المنصورة

متوسط تأخيرات القطارات 35 دقيقة

واعتذرت الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بأسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات، مهيبة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.

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