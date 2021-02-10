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الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ القاهرة: إدارة للتواصل مع نواب البرلمان عبر تطبيق إلكتروني

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 01:36 م
اللواء خالد عبد العال
اللواء خالد عبد العال
مصطفى عبدالله
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أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، خلال اللقاء الأول الذي عقده مع أعضاء مجلس النواب، فردي، ان المحافظة لديها رؤية واضحة تقوم على التواصل والتعاون المستمر مع النواب، لحل مشكلات المواطنين باعتبارهم نواب الشعب المعبرين عن آمالهم وطموحاتهم.

وأضاف محافظ القاهرة، أن الفترة القادمة ستشهد عقد العديد من اللقاءات مع أعضاء مجلس النواب للعمل على حل مشكلات المواطنين، مشيرًا إلى أن جميع مكاتب المحافظة مفتوحة دائما لاستقبال النواب، إلى جانب إدارة التواصل التي أنشأتها المحافظة خصيصًا للتواصل مع النواب وتضم منظومة منارة.

ومنظومة منارة هي تطبيق إلكتروني خاص بمحافظة القاهرة، يقوم على الاستجابة السريعة لكل أطراف دورة العمل التفاعلي بالموقع، بغرض تحسين العمل وسرعة الأداء وتوفير كثيرا من الوقت والجهد الذي يعد سمة من سمات عصر تكنولوجيا المعلومات في جميع دول العالم المتقدم، وترسل كافة الشكاوى والطلبات والاستفسارات الخاصة بالسادة النواب بنطاق القاهرة على صفحة الموقع المخصصة بشكل يومي، ويتم الرد عليها بشكل سريع من قبل الجهة التنفيذية المسؤولة.

وإدارة التواصل تهدف لتيسير التواصل مع نواب البرلمان لإنجاز طلبات وشكاوى المواطنين، بشكل سريع بعيدا عن الإجراءات الروتينية.

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