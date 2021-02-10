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الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

موسكو تبحث عن سبل لتطبيع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 01:45 م
دميتري بيسكوف
دميتري بيسكوف
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أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن بلاده تبحث عن سبل لتطبيع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، لافتًا إلى أنه مع وجود احتمالات كثيرة للمشاكل، إلا أنه يجب أن يكون هناك مجال للحوار فيها.

وأضاف بيسكوف - اليوم الأربعاء: "لقد قلنا مرارًا وتكرارًا إننا نأسف بشدة لتدهور العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي.. ونحن نبحث عن طرق لتطبيع علاقاتنا.. هذا هو ما قيل بالمحادثات بين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ورئيس الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي.. وأنه على الرغم من الاحتمالات الكثيرة للمشاكل في علاقاتنا، فلا يزال ينبغي أن يكون هناك مكان للحوار".

وأوضح أن الكرملين يتابع تصريحات رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل عن كثب، مشيرًا إلى أن المفاوضات التي جرت معه في موسكو كانت أوسع من بحث قضية المعارض الروسي أليكسي نافالني.

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