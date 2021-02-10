الأمن العراقى: هناك جهات تحاول تغيير التظاهرات عن مسارها السلمى

أكد عبدالغني الأسدي، رئيس جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الأربعاء، أن هناك جهات تحاول حرف التظاهرات عن مسارها السلمي.وقال رئيس جهاز الأمن الوطني العراقي، لمتظاهري واسط عند لقائه بهم فور وصوله إلى المحافظة، حسبما نقلت قناة "السومرية نيوز"، إن "التظاهرات حق مكفول ولا يمكن لأحد منع المواطن من حقه، مضيفًا جئت بكل عزيمة وقوة لكي أقف معكم في الخطوات التي تسهم بعملية الاستقرار وتحقيق المطالب".وتابع "الأسدي" أن "هناك جهات تحاول حرف التظاهرات عن مسارها السلمي، موضحًا نسعى للوصول معكم إلى حل للمشاكل والمطالب وفقًا للطرق المشروعة".