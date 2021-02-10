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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«التمثيل التجاري» يُطالب بالتوسع في التسويق الإلكتروني لزيادة الصادرات للصين

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 01:33 م
الصادرات
الصادرات
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طالبت المستشار التجاري ماهيتاب فؤاد، رئيس المكتب التجاري المصري ببكين، شركات الأغذية المصرية بضرورة التوسع في عمليات التسويق الإلكتروني لمنتجاتهم، وذلك لزيادة صادراتهم الى الصين.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية اليوم الأربعاء، بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري تحت عنوان "فرص تنمية صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى الصين".

وأكدت أهمية الانتقال من عمليات البيع التقليدية للشركات، وعمل منصات إلكترونية للتعريف بمنتجاتهم، موضحة أن المستهلكين الصينيين قبل جائحة كورونا كانوا يعتمدون على عمليات الشراء الإلكتروني بنسب تتراوح من 10 إلى 25%، ومع الجائحة وقيام الحكومة باتخاذ إجراءات احترازية، زادت النسبة لتتراوح من 50 إلى 60%.

وأشارت فؤاد إلى عقد المكتب لقاءات الفترة الماضية مع شركات التسويق الإلكتروني، ومنها شركة "جي دي" والتي تعد من أشهر المنصات التجارية في الصين والتي تقوم ببيع كافة المنتجات للمستهلكين، وأوضحت أن البائعين يحصلون على مزايا عن عرض منتجاتهم في المنصات الالكترونية، تتضمن سهولة إجراءات دخول المنتج للسوق، وإمكانية إعفاءه من بعض الشهادات المطلوبة، بالإضافة الى الحصول على بعض التخفيضات الضريبية والإعفاءات الجمركية.

وذكرت أن التطور الذي شهدته الصين خلال الفترة الماضية، أظهر شرائح من المستهلكين ذات قدرات شرائية عالية خاصة في مناطق (شنغهاي، بكين، تنشزن، جوانزو) لديها الرغبة في الشراء بشرط الحصول على منتجات عالية الجودة، منوهة بأن هناك اتجاها قويا بالصين لطلب المنتجات الغذائية الصحية.

ولفتت فؤاد إلى أنه بالرغم من كون الصين من أكبر الأسواق المستوردة للمنتجات الغذائية، إلا أن أغلب الواردات تأتي من دولتي إسبانيا وإيطاليا، ونصيب مصر منه ضئيل جدا بسبب نقص المعلومات عن المنتجات المصرية وعن مميزاتها النسبية، وكذلك عدم معرفة الشركات المصرية بكيفية دخول هذا السوق واحتياجاته.

كما نوهت بضرورة العمل على تنظيم حملات ترويجية وتعريفية للمنتجات المصرية بهذا السوق بالتعاون بين المجلس والتمثيل التجاري، فضلا عن إمكانية تنظيم حفلات للتذوق، وكذلك زيارة بعض الأقاليم الصينية التي تهتم بشراء المنتجات الأجنبية، وتوفير نشرات باللغة الصينية عن المنتج المصري وفوائده.

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