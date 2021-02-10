مصادر: تسيير رحلات سياحية من ألمانيا إلى الغردقة قريبا (خاص)

قالت مصادر مطلعة بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، إن مطار الغردقة الدولي بمحافظة البحر الأحمر سيشهد خلال الشهور القليلة المقبلة، زيادة في الرحلات السياحية غير المنتظمة قادمة من مختلف المدن الألمانية إلى مدينة الغردقة عبر شركة طيران ألمانية خاصة، في إطار حرص وزارة الطيران المدني على زيادة تنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى المدن المصرية، رغم الظروف الصحية الراهنة التي يشهدها العالم خلال الفترة الحالية من تفشي فيروس كورونا.وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن السطلات الخاصة بمطار الغردقة الدولي قد تلقت إخطارا من إحدى شركات الطيران الألمانية الكبرى الخاصة، يفيد بتسيير رحلات جوسية سياحية غير منتظمة "الشارتر" من مختلف المدن الألمانية إلى محافظة جنوب سيناء بداية من الشهر المقبل، على أن يتم زيادة تلك الرحلات السياحية في أبريل المقبل وحتى انتهاء فصل الصيف.وأشارت المصادر، إلى أن سلطات مطار الغردقة الدولي قد استعدت لزيادة الرحلات السياحية مختلفة الجنسيات المقرر وصولها إلى البحر الأحمر، حيث تم تجهيز جميع الوسائل والخدمات المتاحة بالمطار، فضلا عن تشديد الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية على كافة الرحلات الجوية الداخلية والدولية الوافدة إلى المطار.وتابعت المصادر، أن حصول مطار الغردقة الدولي على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن من المجلس الأعلى للمطارات، سيساهم بدرجة كبيرة للغاية في زيادة الرحلات السياحية الأجنبية خلال الفترة المقبلة، خاصة مقرب بدء الفصل الصيفي والذي يتوقع أن يشهد كثافة ركابية وجوية، بعد بدء العديد من دول العالم في تطعيم سكانها لسهول السفر والتنقل بين الدول.