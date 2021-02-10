دراسة لمعلومات «عمال مصر» تطالب النواب بمظلة تشريعية لحماية المرأة العاملة

◄ الجائحة والمرأة والاقتصاد العالمي

◄ قرارات حكومية مصرية حاسمة:

◄ كورونا وقرارات الحماية

◄ الأكثر معاناة

أصدر مركز معلومات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر دراسة حول (آثار أزمة كوفيد ١٩ على المرأة العاملة)، رصدت مواقع الضعف والخلل في قوانين العمل، وفي أوجه النقص والثغرات التى يُفضل سدها، لضمان الحماية الاجتماعية للمرأة العاملة، خاصةً العاملات فى القطاع الخاص، والمهنيات، والمرأة المعيلة.وتأتي الدراسة تزامنًا مع بدء انطلاق الدورة الجديدة لمجلس النواب، حيث أن أكثر من ٤٠% فى هذا المجلس (الشعب والشيوخ) يمثلها المرأة، في سابقة لم تحدث في التاريخ المصري.وأكدت الدكتورة دينا محسن، مسئول قسم الدراسات والبحوث بمركز معلومات اتحاد عمال مصر، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن الدولة التى تضع المرأة على جدول أولوياتها، وذللت العقبات التى تقف أمام تمكين المرأة سياسيًا، جعلت هناك مهمة ذات أولوية تُلقى بالمسؤولية على النائبات لتبنى قضايا المرأة خاصة المرأة العاملة.وطالبت محسن، البرلمان المصرى بتكثيف جهوده خلال تلك الفترة، خاصةً فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الناتجة عن أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد١٩)، ووضع مظلة حماية إعلامية وسياسية واجتماعية للمرأة العاملة، وتفعيل القوانين والتشريعات التي تؤدى إلى هذا الغرض.وتأتي الدراسة كالتالي:فى أعقاب انكماش الاقتصاد العالمى تحت وطأة جائحة كورونا، نشر باحثون من جامعة "نورث ويسترن" الأمريكية ورقة بحثية سلطت الضوء على بعض الأنماط غير المعتادة لتأثير الوباء على الاقتصاد والأوضاع الاجتماعية.وذكر الباحثون أن الركود الاقتصادي المعتاد، الذي لا ينجم عن جائحة، أكثر تأثيرًا على معدل مشاركة الرجال في القوى العاملة منه على معدل مشاركة النساء، لأن التباطؤ يصيب في البداية القطاعات التي يهيمن عليها الرجال، مثل البناء والتصنيع.في حين أن الركود الاقتصادي الناتج عن وباء كورونا، أدى إلى ارتفاع البطالة بين النساء بمستويات غير مسبوقة، فقد ألقت تدابير الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي بظلالها الكثيفة على الوظائف في قطاعي الخدمات والضيافة، اللذين تشكل النساء نسبة كبيرة من العاملين فيهما.هذا بالإضافة إلى أن إغلاق دور الحضانة والمدارس التي كانت تتيح للأمهات الذهاب للعمل، حيث لم يعد بوسع الأجداد والجدات والأصدقاء والجيران المساعدة في رعاية الأطفال، بسبب مخاوف انتقال العدوى، كل هذه العوامل كان من شأنها إجبار الكثير من النساء على مغادرة سوق العمل، لذا حذر الباحثون من أن الأضرار التي قد تلحق بمستقبلهن المهني ستستمر لفترة طويلة حتى بعد احتواء الفيروس، ما لم تتضافر جهود أصحاب العمل للحفاظ على الكفاءات النسائية.كما أوضحت مسئولات فى منظمات الأمم المتحدة وقياديات من مناطق مختلفة من العالم أمام مجلس حقوق الإنسان، أن الحجر الصحى وإغلاق المدارس والقيود الأخرى المفروضة على الحركة، للحد من انتشار فيروس كورونا، ساهمت فى زيادة حادة فى العنف القائم على نوع الجنس، وخاصة العنف المنزلي.وكشفت أيضًا عن أوجه التفاوت بين الجنسين في بيئات العمل، وأعلنت الكثير من الشركات حول العالم عن نيتها زيادة حصة المرأة في مختلف المناصب، وضمان التمثيل العادل للجنسين في المناصب التنفيذية. ولا شيء يمكن أن يختبر مدى صدق نيات أصحاب العمل مثل أزمة كورونا.وتقول "كاثرين غلودستاين" الصحفية ومقدمة حلقات بودكاست "ورديتين عمل" عن الأمهات العاملات: "تحدثت شركات عديدة عن تحقيق المساواة بين الجنسين وحاولت الاستثمار في ترقي المرأة وزيادة مشاركتها في المناصب القيادية، وتحسين بيئة العمل لتصبح مناسبة للنساء والأمهات. وستثبت الأيام المقبلة مدى جديتها في الالتزام بهذه العهود عندما تطرأ المشاكل والتحديات أمام المرأة".كما تؤكد أيضًا "آني وارشو" المديرة التنفيذية وإحدى مؤسسي شركة "ميشن بروبيل" للاستشارات أن العاملين أثناء الجائحة كانوا يأملون أن يجري أصحاب العمل بعض التغييرات، كان على رأسها المرونة في ساعات العمل، وقد يسهم استخدام منصات للتواصل أبسط من البريد الإلكتروني، في توفير بعض الوقت على الموظفين الذين يعملون من المنازل، ويتابعون تعليم أطفالهم أثناء تأدية مهام الوظيفة، فقد يستغرق الرد البسيط سواء بكلمة أو رسم "إيموجي" وقتا أقل من كتابة رسالة عبر الإيميل.لكن هذا الحل مؤقت، فقد أدى الوباء إلى توسيع الفجوة في الدخول بين الجنسين، وقد سجلت أعلى معدلات فقدان وظائف، منذ بداية الوباء، بين العاملين في الوظائف متدنية الأجور، الموزعة بشكل غير متناسب على النساء وغير البيض.فالتغييرات يجب أن تحدث على المستوى الحكومي، لأنها لو تركت لأصحاب العمل، فربما يفضلون الحفاظ على الموظفين الأعلى دخلا والأكثر خبرة، ومن ثم ستتسع الفجوة بين الأثرياء والفقراء.وربما تكون مساعدة النساء العاملات على إيجاد غاية وقيمة لوظائفهن، هي الوسيلة الأمثل لضمان الاستمرار في العمل، في هذا الوقت الذي نشهد فيه تغيرات متلاحقة، حيث تبحث معظم النساء عن مغزى للأعمال التي يضطلعن بها، خاصة الآن، فالكثيرات يريدن أن يشعرن بأن مشاركتهن فاعلة ومؤثرة في سوق العمل".فى نفس السياق يُذكر أن تفشي جائحة فيروس كورونا يهدد ما تحقق من تقدم حتى الآن.. فقد أدى انخفاض النمو الاقتصادي إلى تسريح الكثير من العاملين وزيادة مجموع العاطلين عن العمل، ونظرًا لأن غالبية النساء العاطلات عن العمل لا يملكن خبرة عملية أو لم يحصلن على تدريب، فسيصبحن في وضع غير مواتٍ عندما يتنافسن مع الآخرين من الرجال.في مصر اتخذت للجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا بمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور "مصطفى مدبولي"، وعضوية عدد من الوزارات والهيئات المعنية، قرارات لتنظيم أوقات عمل المرأة العاملة في الحكومة مع بدء الدراسة، والنظام الجديد لها والمتعلق بأزمة كورونا، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس "عبدالفتاح السيسى" بمراعاة ظروف عمل المرأة، حيث إن مواعيد الدراسة لكثير من التلاميذ والفصول الدراسية أصبحت ثلاثة أيام فقط والباقي في المنزل، وهذا يتطلب وجود المرأة العاملة، ويترتب عليه إعادة النظر في مواعيد عملها لدى جهات العمل.أما الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فقد عكف على دراسة الأمر للوصول إلى دراسة دقيقة تهدف لوضع إطار محكم، يراعي التوازن بين أعباء المرأة العاملة في رعاية أسرتها، وخدمة وطنها، وبين عدم المساس والتأثير على استمرار العمل في الجهات الحكومية وجودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، ووفقًا للجهاز ففي مصر نجد أن 18.1% من النساء من المعيلات.وأشارت "فاتن السناوى"، نائب رئيس سكرتارية المرأة باتحاد نقابات عمال مصر، وعضو المجلس القومى للمرأة، إلى أن البطالة كانت هى العنوان الرئيسى لتبعات أزمة كورونا حول العالم، وقطاع السياحة بشكل خاص، حيث تم الاستغناء عن كم كبير من العمالة، فأصبح الوضع الاقتصادى والاجتماعى يمثل عبء وعنصر ضغط على المرأة العاملة.لكن "السناوى" أكدت على أن المرأة العاملة قوية، وتكافح وبتحاول جاهدة ألا تستسلم، وتتبع الإجراءات الاحترازية، ليس الكل لكن الغالبية تتبع الاحتياطات.وبالتعاون مع المجلس القومى للمرأة، قمنا بحملات الطرق على الأبواب، وتنظيم العديد من الدورات لزيادة وعى المرأة العاملة، حول الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، وتعاونا مع الاتحادات المحلية من أجل مخاطبة النساء العاملات وتوعيتهن، وأيضًا مجلس الوزراء حاول جاهدًا احتواء هذه الأزمة بكل ما أوتى من قوة.أما فيما يخص اتفاقية 190 الدولية، فمصر بصدد التوقيع عليها، وهى تهدف للقضاء على العنف والتحرش بكل أشكاله فى عالم العمل، فتلك صدرت من منظمة العمل الدولية فى يونيو 2019م، وتنص على أن الحماية تشمل الرجال والنساء قبل حدوث المشكلة، وبموجب المادة 93 فى الدستور المصرى، "بأن نلتزم بجميع المواثيق والعهود الدولية"، سيصبح ذلك التزام رسمى بالاتفاقية ما بين أصحاب الأعمال والعمال والحكومة، لتصبح قانونية ويتم تنفيذها بشكل رسمى.على الجانب الآخر، أطلق المجلس القومى للمرأة استطلاع رأى المصريات حول فيروس كورونا المستجد بالتعاون مع المركز المصري لبحوث الرأي العام " بصيرة " وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.كما أوضح التقرير، أنه من ضمن تداعيات فيروس كورونا على المرأة، تهديد مشاركة المرأة فى الأنشطة الاقتصادية خاصة فى القطاعات غير الرسمية، ويحتمل أيضًا زيادة الفجوات بين الجنسين فى سبل العيش.ويشير تقرير المجلس القومي للمرأة إلى أن 40.9 % من إجمالي العمالة غير الزراعية للإناث يعملون في وظائف غير رسمية، و33.9% من عمالة الإناث في أعمال هشة، كما أنّ 6.7% يعملن في قطاع الصناعات، و4.36% من الإناث يعملن في الزراعة، و56.8% يعملن في القطاع الخدمي، وُتمثل المرأة المصرية 70 % من القوى العاملة في قطاع الرعاية مدفوعة الأجر (خاصة كمعلمات وأخصائيات صحيات واجتماعيات)، كما يمثل قطاع الرعاية المدفوعة في مصر حوالى 28-31 %من إجمالي عمالة الإناث، وتزيد احتمالية عمل النساء في قطاع الرعاية المدفوعة بأربع مرات أكثر من الرجال.ولضمان توفير كل أشكال الحماية للمرأة المصرية من تداعيات فيروس كورونا المستجد، اتخذت الحكومة المصرية سلسلة من السياسات والإجراءات المستجيبة لاحتياجات المرأة من بينها: أصدار رئيس مجلس الوزراء قرار رقم 719 لسنة 2020، والذى يتضمن تخفيض عدد العاملين والعاملات فى المصالح الحكومية كإجراء احترازى، ومنح الموظفة الحامل أو التى ترعى طفلة أو أكثر يقل عمرة عن أثنى عشرة سنة ميلادية إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار.كما عملت وزارة الصحة والسكان على تسهيل وصول الخدمات الصحية الإنجابية للنساء، حيث أعلنت عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات بخصوص صرف أدوية الأمراض المزمنة وألبان الأطفال ووسائل تنظيم الأسرة لمدة 3 أشهر وأطلقت الوزارة خطين ساخنين للدعم النفسى للمواطنين والمواطنات فى البيوت خلال فترة مواجهة كورونا ومن ثم تستفيد النساء من هذه البرامج.وكثفت وزارة التضامن الاجتماعى جهودها لحماية المسنات وذوات الإعاقة الذين يعيشون فى دور التربية والمؤسسات العقابية ودور الأيتام والمسنين ومؤسسات الدفاع الاجتماعي وذوى الإعاقة مع الاستعداد لحالات العنف المحتملة ضد المرأة من خلال مراكز استضافة المرأة، كما أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى فى 22 مارس 2020 زيادة العائد الشهرى للرائدات الريفيات من 350 إلى 900 جنيه شهريا، وتضمين السيدات اللاتى تبلغ أعمارهن 65 سنة فأكثر من فاقدي الرعاية فى دور مسنين، فضلا عن زيادة أعداد المستفيدين من القروض الميسرة وذات الفائدة البسيطة لعمل مشروعات متناهية الصغر لتحسين مستوى معيشة الأسرة، وزيادة الأعداد المستفيدة من الدعم النقدى المشروط لبرنامج تكافل وكرامة ل 100،000 أسرة لتوفير الحماية الاجتماعية وخاصة للنساء المعيلات.ومن جانبها أكدت مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة أن العالم لم يشهد لفترة طويلة من الزمن أزمة خطيرة مثل أزمة تفشي كوفيد-19 التى نشهدها الآن، مشيرة إلى أنها كارثة متعددة الأوجه ذات تأثير مدمر للغاية على الجوانب الصحية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية لحياة الأفراد في جميع أنحاء العالم، لافتة الى أن الواقع يؤكد أنه بينما يتأثر الجميع من اثر تفشي كوفيد - 19، فإن النساء والفتيات هن الأكثر معاناة وتأثرا بعواقب هذه الازمة.وأشارت " مايا مرسى" إلى أن الحكومة المصرية كانت سباقة في اتخاذ خطوات لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا على المرأة والفتاة، حيث قامت بإصدار ورقة البرامج والسياسات المقترحة بشأن خطة مصر للاستجابة السريعة للاحتياجات الخاصة بالمرأة أثناء انتشار فيروس كورونا المستجد، وأطلقت "تقارير السياسات " لرصد تنفيذ تلك البرامج والسياسات، حيث تم اعتماد أكثر من 106 إجراءات وقائية للاستجابة لكوفيد – 19.رغم الجهود التى اتخذتها الدولة للتخفيف من آثار الجائحة والتى أشادت بها المنظمات الدولية إلا أن النساء والفتيات هن الأكثر معاناة من آثار الجائحة، فالنساء والفتيات يعانين بوجه خاص من آثار سلبية مضاعفة على الصعيد الاقتصادي، لأن دخلهن أقل بصفة عامة، ولأنهن يشغلن وظائف غير آمنة أو يعشن في مستويات قريبة من مستوى الفقر-هذا ما أكده د"فادية ابو شهبة" أستاذ القانون الجنائى بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، موضحة أنه فى ظل الجائحة ازداد عبء عمل الرعاية غير المدفوعة الأجر نتيجة لبقاء الأطفال خارج مدارسهم، وزيادة حاجة كبار السن إلى الرعاية، فمع إغلاق المدارس والحضانات تحملت النساء وحدها مسؤولية الدراسة للأبناء فى البيت، ومع تقليص العمالة وساعات الحظر تحملن مسؤولية الأسرة بالإضافة للتأثير السلبى على الفتيات الصغيرات اللاتى تضاعفت عليهن أعباء المنزل وصرن لا يجدن وقتا ولا رعاية كافية، مما يحد من إمكانية حصولهن على حقهن في التعليم.وأضافت أن الجائحة كان لها تأثير كبير على النساء "المعيلات" وهن نسبة لا يستهان بها فى المجتمع،فأغلب هؤلاء السيدات فقدن أعمالهن، فمثلا الشغالات فى البيوت أصبحن لا يدخلن هذه البيوت لأن أصحابها يخافون من العدوى، والعاملات فى الحضانات فقدن دخلهن بسبب قرار غلق الحضانات.ففى الرابع عشر من شهر مارس 2020 أصدرت وزارة التنمية المحلية قرارا بإغلاق كل الحضانات فى مصر، واعتبرت الوزارة أن قرار رئيس الجمهورية بإغلاق المدارس والجامعات يتضمن أيضا الحضانات، وهو القرار الذى أثر على نسبة 56% من العاملات فى مصر واللاتى تعملن فى مجال الخدمات والرعاية.وتؤكد الباحثة "مرفت صدقى عبد الوهاب " بمعهد البحوث الزراعية قسم المرأة الريفية –أن الأسر التى ترأسها نساء تتعرض لخطر الفقر أكثر من تلك التى يرأسها رجال نظرا لمحدودية الوصول إلى وظائف ذات أجر مرتفع والى عدم امتلاك الأصول، ونظرا لكون النساء يتحملن وحدهن مسؤولية العمل المنزلى لا يبقى أمامهن متسع من الوقت للتقدم فى التعليم أو التدريب ومن ثم الاستمرار بالسير فى حلقة الفقر.وأكدت أن هناك الكثير من النساء الفقيرات والمعيلات مهمشات وبعيدات عن خطط الدولة المرتبطة بالرعاية الاجتماعية، كما أن المساعدات الاقتصادية التى يحصلن عليها لا تلبى الاحتياجات الأساسية لهن من مأكل ومشرب.وأكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن أعلى نسبة بطالة فى مصر تكون بين النساء، موضحًا أن وحدة المساواة بين الجنسين، هدفها العمل على كافة مشاكل وقضايا المرأة المصرية.وتابع "نعمل من أجل تمكين المرأة اقتصاديًا وزيادة معدلات تشغيلها، فدور المرأة المصرية فى المجتمع واضح للعيان وأعلى نسبة بطالة فى المرأة وسنعمل على تغيير ذلك".وأضاف "سعفان"، أن الوزارة تبحث الوسائل الفاعلة لتمكين المرأة من العمل فى المنزل واستخدام القدرات التكنولوجية اللازمة لذلك.وقال إن المرأة المصرية تشارك بجدية فى مجال العمل إلى جانب دورها الاجتماعى فى المنزل والمجتمع، فعمل المرأة فى المنزل سيخلق بعض أنواع العمل الجديدة، وستفرض نفسها على سوق العمل خلال الفترة المقبلة.وعمل المرأة من المنزل ليس مشين، وهو عامل يساعد على القضاء على البطالة فى صفوف المرأة المصرية، فالتفاعل مع المرأة العاملة والتواصل الكامل من أجل حل أية مشاكل للمرأة فى مجال العمل، لأن المرأة جزء مهم داخل المجتمع المصرى.