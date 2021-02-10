نائب محافظ القاهرة يتفقد مسار العائلة المقدسة بالزيتون

أجرى الدكتور حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، صباح اليوم، زيارة كنيسة العذراء بحي الزيتون، وذلك لمتابعة مسار العائلة المقدسة بحضور الأجهزة التنفيذية لمتابعة الأعمال القائمة بالحي.وراجع نائب محافظ القاهرة سبل تطويرات المسار بالحي واستعرض مع رئيس الحي، خطة الانتهاء من مسار العائلة المقدسة بحي الزيتون.كما أجرى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية مرورا بنطاق الحي، وتفقد نائب المحافظ أعمال التطوير الجارية بشارع طومان باى، من دهانات وتقليم الأشجار ورفع كفاءة الإنارة بحي الزيتون.