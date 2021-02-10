إحالة شرطي مزيف استولى على بضائع من شركة بشبرا للمحاكمة

قررت نيابة الأزبكية الجزئية، اليوم الأربعاء، إحالة متهم بانتحال صفة ضابط شرطة، والاستيلاء على بضائع من شركة في منطقة شبرا مصر، للمحاكمة العاجلة.و تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من العقيد خالد سيف، مفتش مباحث شبرا مصر، يفيد بتلقي قسم شرطة شبرا بلاغًا من صاحب شركة، مقيم بدائرة القسم بتعرضه للنصب والاحتيال من قبل أحد الأشخاص، سبق أن تعرف عليه وادعى كونه رجل شرطة وقيامه بالحصول على بعض البضائع من الشركة ملكه دون سداد قيمتها.بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال المباحث من ضبطه في أحد الأكمنة المعدة له، وبتفتيشه عثر بحوزته على (بعض البضائع المستولى عليها، وأدوات يستخدمها في نشاطه الإجرامي، مجموعة من الكروت الشخصية مدونا عليها اسم أحد الأشخاص بالصفة المنتحلة).بمواجهته بما جاء بأقوال المبلغ وما أسفر عنه الضبط اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه بأسلوب انتحال صفة رجال الشرطة باستخدام المضبوطات حيازته، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.