قوى عاملة جنوب سيناء: تطبيق الإجراءات الاحترازية بدورات التدريب

قال أشرف علم الدين مدير مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء، إن التدريب على مهنة الكهرباء بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة بحي المروة بمدينة طور سيناء بمحافظة جنوب سيناء، بدأ بـ10 متدربين، وجار التدريب على دورتين تدريبيتين على مهنتي السباكة الصحية، والتفصيل والحياكة.وأضاف، أنه يتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية باستمرار والتى بدأت بتخفيض عدد المتدربين في الدورة الواحدة إلى 10 متدربين فقط وتسليمهم الكمامات والكحول، فضلا عن توقيع الكشف الطبي على المتدربين قبل الالتحاق بالدورات التدريبية، والتأمين على المتدربين ضد إصابات العمل وتسليمهم جميع الأدوات الكتابية التي يحتاجها المتدرب أثناء التدريب.ولفت إلى أن الدورة مدتها أسبوعين بمعرفة مدربين مؤهلين حاصلين على أعلى درجات الخبرة، وسيتم تسليم الفائز بالمركزين الأول والثاني شنطة عدة لأعمال الكهرباء.وأشار إلى أن التدريب على مهنة التفصيل والخياطة يتم لمدة 150 ساعة تدريبية، والكهرباء والسباكة كل مهنة لمدة 60 ساعة تدريبية، وذلك بمدربين على أعلى مستوى بعد اختبارهم عن طريق المختصين بالإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة.