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رئيس التحرير التنفيذي
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القبلة

جامعة الأزهر تهنئ الإمارات بوصول «مسبار الأمل» إلى المريخ

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 01:41 م
الدكتور محمد المحرصاوي
الدكتور محمد المحرصاوي
إسلام أبوالمجد
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هنأ الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة قيادةً وحكومةً وشعبًا؛ بوصول «مسبار الأمل» إلى كوكب المريخ.

وقال المحرصاوي، في تصريحات اليوم الأربعاء: «أتوجه بأصدق التهاني لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة قيادة وحكومة وشعبًا بمناسبة وصول مسبار الأمل إلى كوكب المريخ؛ ما يفتح الآفاق لدراسات علمية فريدة على مستوى العالم العربي».

هذا، ووضعت الإمارات العربية المتحدة «مسبار الأمل» الإماراتي في المدار حول كوكب المريخ، لتصبح بذلك أول دولة عربية تصل إلى الكوكب الأحمر.

وأعلن مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ عمران شرف وصول المسبار إلى مدار المريخ بالقول: "إلى شعب دولة الإمارات، إلى الأمة العربية والإسلامية، نعلن نجاح وصول دولة الإمارات إلى مدار الكوكب الأحمر. الله منك الحمد".

وقال رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الثلاثاء، إن "أبناء الإمارات حولوا الحلم إلى واقع، وحققوا طموحات أجيال من العرب، ظل يراودها أمل وضع قدم راسخة في سباق الفضاء، الذي ظل حكرا على عدد محدود من الدول".

وأكد حاكم دبي ونائب رئيس الدولة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إن بلاده تحاول بناء نموذج للتنمية يؤكد للشباب العرب "أننا أبناء حضارة"، وكتب على تويتر "نفخر اليوم بما وصلنا إليه عبر مسيرة انطلقت من الصحراء لتعانق الفضاء في زمن قياسي. وطن يزهو بقادة آمنوا فيه بالإنسان فصنعوا بذلك كفاءات وطنية وصلت بنا إلى المريخ في مشهد رائع. صفحة جديدة من التاريخ تعيد إلى الأذهان ريادة العرب في صناعة الحضارة الإنسانية في لحظة استثنائية".


وهنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، الشعب الإماراتي والأمة العربية بهذا الإنجاز التاريخي بالقول "مبروك لشعب الإمارات، مبروك للأمة العربية، ما حققتموه شرف لكم ولأهلكم ولبلادكم ولأمتكم...".

وفي تغريدة على حسابه على تويتر، قال الشيخ محمد بن زايد: وصول "مسبار الأمل" إلى المريخ، هو موعد مع التاريخ، الذي سيكتب أن إرادة التقدم الإماراتية انتصرت على كل التحديات، وأن الرهان على شبابنا المسلح بالمعرفة حقق أهم إنجاز علمي عربي في العصر الحديث، وإننا نستطيع تحقيق كل طموحاتنا، مهما بدت صعبة أو حتى مستحيلة."

وأضاف الشيخ محمد بن زايد: "فخور بكم يا عيالي وهذه أجمل انطلاقة للاستعداد للخمسين سنة المقبلة.. إن شاء الله تكون البداية وننتظر منكم الكثير في مشاريع الفضاء المقبلة."

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