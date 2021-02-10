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الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«روحاني»: التفاوض مع واشنطن بشأن الاتفاق النووي ليس سيئًا

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 01:46 م
حسن روحاني
حسن روحاني
منار احمد
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قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن التفاوض مع واشنطن ليس شيئًا سيئًا.

وفي استمرار للتصريحات الإيرانية المتناقضة أو التي تظهر تارة ميلا للتفاوض مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وطورا آخر تشددا وفرضا للشروط، قال روحاني خلال كلمة ألقاها بمناسبة ذكرى الثورة الإيرانية، اليوم الأربعاء: «أفتخر بالتفاوض، التفاوض ليس شيإلى ذلك، حيث نمر بحرب اقتصادية منذ 3 سنوات».

وأضاف: «لو خرجنا من الاتفاق النووي بعد انسحاب واشنطن منه لحصل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب على ما كان يريد».

وعلى مدى الأسابيع الماضية، تراوحت تصريحات المسئولين الإيرانيين بين التشدد ورفض التفاوض مع الإدارة الأمريكية الجديدة حول العودة إلى الاتفاق النووي الذي انسحب منه دونالد ترامب عام 2018 وأعاد فرض العقوبات على طهران، وبين القبول بشرط عدم فرض أي شروط، وبين تصريحات ألمحت أيضا إلى إمكانية مناقشة بعض تلك الشروط.

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