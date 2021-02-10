تفاصيل المؤتمر الإقليمي الإفريقي لصحة الحيوان

قال الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية والمندوب الرسمي ممثل مصر بالجمعية العمومية للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية، إن مؤتمر المفوضية الإقليمية الأفريقية للمنظمة العالمية لصحة الحيوان يأتي تنفيذًا لأجندة العمل الدولية لبحث قضايا صحة الحيوان ورفاهية الحيوان وسلامة أغذية الإنتاج الحيواني على النطاق الإقليمى لقارة إفريقيا.وأضاف محمود، في تصريحات صحفية الأربعاء، أنه تم خلال المؤتمر مناقشة الوضع العالمى في ظل انتشار وباء كورونا ومدى تأثير هذه الجائحة على الأداء العالمى للخدمات البيطرية، وعلى الأخص تنفيذ استراتيجيات التحكم والسيطرة على الأمراض الحيوانية الوبائية والعابرة للحدود، مع توضيح الرؤية الاستراتيجية للمنظمة للحد من المخاطر الناجمة عن انتشار الأوبئة الحيوانية.وأوضح رئيس الخدمات البيطرية أنه تم استعراض تحديث الموقف الوبائي على مستوى القارة الإفريقية مع عرض أهم الأنشطة التي تنفذها المنظمة العالمية للصحة الحيوانية في شأن دعم الدول في تنفيذ الإجراءات المتعلقة بجودة الخدمة البيطرية طبقًا للمعايير العالمية الصادرة عن المنظمة في ذلك الشأن، وتشمل تنفيذ إجراءات الاستراتيجية الدولية في القضاء على مرض طاعون المجترات الصغيرة والسعار وتنفيذ الاستراتيجية الدولية المتعلقة بمكافحة الميكروبات المقاومة للمضادات الميكروبية.وأشار محمود إلى إنه سيتم خلال المؤتمر عرض المستجدات واللمسات الأخيرة لتدشين النسخة المحدثة من نظام المعلومات وقاعدة البيانات العالمية لبلاغات الأمراض والأوبئة الحيوانية والأحياء المائية OIE – WAHIS، والذى سيتم إطلاقه بمنظومته الجديدة خلال هذا العام.