الطيران الإسرائيلي يجدد انتهاكه للأجواء اللبنانية

جدد الطيران الحربي الإسرائيلي انتهاكه لسيادة الأجواء اللبنانية من خلال الطلعات الجوية المكثفة التي ينفذها فوق المدن والقرى اللبنانية خارقًا قرار مجلس الأمن رقم 1701.وأفادت مصادر أمنية اليوم أن المقاتلات الحربية الإسرائيلية حلقت فوق منطقة مرجعيون بجنوب لبنان باتجاه البقاع على علو متوسط، كما حلقت المقاتلات الإسرائيلية فوق منطقتي النبطية، وإقليم التفاح جنوب لبنان منفذا غارات وهمية على علو منخفض.