صورة 4 بلطجية قتلوا صاحب مشويات «كبابجي الفقير»

نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، في ضبط 5 متهمين بقتل صاحب سلسلة مطاعم «كبابجي الفقير»، في أكتوبر.تلقى قسم ثانِ أكتوبر بلاغًا يفيد وجود إطلاق أعيرة نارية بمزرعة أشجار موالح بطريق الواحات، ووفاة مالكها، 70 سنة، مالك مطعم، على إثر إصابته بطلق ناري.توصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط الادارة العامة لمباحث الجيزة عن أن قيام ثلاثة عاطلين أشقاء والمتعاقدين على حراسة أحد المواقع تحت الإنشاء، بالتواصل مع المجنى عليه لإجباره على الاتفاق معهم لحراسة أراضه، حيث توجه أحدهم لمزرعة المجني عليه وبرفقته أربعه عاطلين اخرين مستقلين سيارة جيب بدون لوحات وطلبوا من المجني عليه حراسة مزرعته مقابل مبلغ مالي إلا أنه رفض.وحدثت بينهم مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام على إثرها المجني عليه بإشهار طبنجة مُرخصة وأطلق منها عيارين ناريين فـي الهواء فأطلق أحدهم تجاهه عيار ناري من سلاح كان بحوزته أحدثت إصابته التي أودت بحياته واستولوا على الطبنجة الخاصة به ولاذوا بالهرب.وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبط خمسة متهمين منهم وبحوزتهم ثلاثة بنادق آلية، عدد من الطلقات من ذات العيار.وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وقرر أحدهم بقيامة بإطلاق أعيرة نارية تجاه المجنى علية من بندقية الية ضبطت بحوزته فأحدث إصابته التي أودت بحياته، واستولوا على طبنجة المجني عليه ولاذوا بالهرب.تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.