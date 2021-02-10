«القوى العاملة» تدرب 10 أشخاص على مهنة الكهرباء بجنوب سيناء

يتابع وزير القوى العاملة محمد سعفان، سير عملية التدريب بوحدات التدريب المتنقلة بالمحافظات التي تم إطلاقها ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك"، وذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.وأوضح الوزير، أنه تم إطلاق وحدات التدريب المتنقلة في قرى ونجوع المحافظات على مرحلتين، بهدف الوصول للشباب بالقرب من محل إقامتهم وتأهيلهم على المهن المطلوبة لسوق العمل مما يسهم في تشغيل الشباب وخفض معدلات البطالة.وأشار الوزير، إلى أنه تم الانتهاء من الدورة التدريبية بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة بحي المروة بمدينة طور سيناء بمحافظة جنوب سيناء، على مهنة تركيبات كهرباء المنازل، بعد الانتهاء من الاختبار النظري والعملي لـ10 متدربين من قبل المتخصصين ومندوبي الوزارة.