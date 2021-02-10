انطلاق ووصول 29 رحلة سياحية بمطار الغردقة اليوم

تشهد صالات السفر والوصول الدولية والداخلية بمطار الغردقة الدولي، طوال اليوم الأربعاء، انطلاق ووصول 29 رحلة سياحية دولية وداخلية قادمة من القاهرة ومختلف العواصم الأوروبية والآسيوية على مختلف شركات الطيران المصرية والعالمية.يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الطيران المدني على زيادة تنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى البلاد في ظل الظروف الصحية الراهنة التي تجتاح العالم.ومن جانبها، تقوم السلطات المختصة بمطار الغردقة الدولي بتذليل كافة العقبات وحل المشكلات التي ربما تواجه الحركة الجوية والوفود السياحية والركابية الوافدة إلى المطار، كما يتم تشديد الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية وفقا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الاياتا" ومنظمة الصحة العالمية، لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين بالمطارات.