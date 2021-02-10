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الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

جنوب أفريقيا تلجأ إلى لقاح «جونسون آند جونسون» ضد «كورونا»

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 01:18 م
لقاح جونسون آند جونسون
لقاح جونسون آند جونسون
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أعلن وزير الصحة الجنوب أفريقي زويلي مخيزي، أنه سيتم استئناف حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، بلقاح "جونسون آند جونسون"، موضحا أن لقاح أسترازينيكا أقل فعالية ضد السلالة الجديدة المنتشرة في البلاد.

وقال مخيزي خلال مؤتمر صحفي - حسبما ذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم الأربعاء - إن وزارة الصحة سوف تستمر في المرحلة الأولى من التطعيم باستخدام لقاح "جونسون آند جونسون" بدلا من لقاح أسترازينيكا".

وأضاف أنه ثبتت فعالية لقاح جونسون آند جونسون ضد السلالة الجديدة من فيروس كورونا المنتشرة في جنوب أفريقيا، وأن عملية الحصول على الموافقة باستخدامه في البلاد تجرى حاليًا، موضحا أن عملية التطعيم قد تبدأ الأسبوع المقبل على الرغم من أنه لم يتم تحديد موعد محدد.

وكانت جنوب أفريقيا قد علقت عملية التطعيم التي كانت مقررة مطلع هذا الشهر، عقب أن أظهرت الأبحاث أن لقاح أسترازينيكا التي اشترت البلاد جرعاته أقل فعالية في مواجهة السلالة المنتشرة في جنوب أفريقيا.

وكان من المقرر توزيع مليون جرعة من لقاح "أسترازينيكا" على العاملين في مجال الرعاية الصحية الأسبوع الماضي، ضمن أول مرحلة من خطة التطعيم.

يذكر أن جنوب أفريقيا تعد الدولة الأكثر تضررا من فيروس كورونا في القارة الأفريقية، حيث سجلت 1.5 مليون حالة إصابة وأكثر من 45 ألف حالة وفاة.

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