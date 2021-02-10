روبي تبدأ تصوير مسلسل الإثارة والرعب «شقة6..العين الثالثة»

بدأ صناع مسلسل "شقة6..العين الثالثة"، تصوير أحداث العمل الأكثر اثارة وتشويق ورعب لخوض المنافسة الدرامية بموسم دراما رمضان 2021 من بطولة الفنانة روبي، والمسلسل يطرح قضية درامية جديدة مليئة بالأحداث المشوقة بعيدا عن المط والتطويل في محاولة لكشف لغز "شقة 6".يضم العمل باقة من ألمع نجوم مصر والوطن العربي ومنهم الفنان أحمد حاتم، الفنان هاني عادل واللذان انضما مؤخرا لفريق العمل بالاشتراك مع الفنان الكبير صلاح عبدالله، الفنان محمود البزاوي، الفنانة رحاب الجمل، الفنانة السعودية هيا فياض، بالإضافة للنجوم الشباب حمزة العيلي، ملك قورة.وقد أعرب الفنان الكبير صلاح عبدالله عن سعادته بمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم، قائلا" سعيد بتعاوني مع الفنانة روبي والمخرج محمود كامل والذي يعد أول تعاون يجمع بيننا، خاصة وأنه عمل مهم وسوف أقدم شخصية "ماهر" وأتمني أن تكون مفاجأة لجمهوري".من جهتها قالت الفنانة السعودية هيا فياض، السيناريو رائع والشخصية جديدة تماما بكل تفاصيلها وسوف تكون مفاجأة للجمهور وإضافة كبيرة لرصيدي بعد مشوار من الأعمال الفنية الخليجية فالعمل مع فريق عمل قوي بداية من الأبطال مرورا بالمخرج وفريق الإنتاج أمر مبشر وأتمنى أن تكون تجربتي بمصر مرضية للجمهور.أما الفنانة رحاب الجمل، فقالت: "انتظرونا في عمل مهم ودور جديد أعيش معه حاليا علي الورق وتحضير الملابس وشكل الشخصية وأتمنى أن نقدم عمل يسعد الجمهور.. خاصة وأن جميع صناع العمل لهم أسمائهم وتاريخهم الكبير".فيما أعرب الفنان حمزة العيلي عن سعادته قائلا:"العمل رائع وبداية موفقة مع شركة محترمة، وأنا سعيد جدا بالتجربة مع جميع ابطال العمل وآمل أن ينال رضا الجمهور الذي نسعى جميعا لإسعاده".ومن جهته قال المخرج محمود كامل، أن مسلسل "شقة 6..العين الثالثة" مشروع فني كبير، ونقلة في الدراما فالعمل به كوكبة من النجوم الكبار وأتمنى أن ينال رضا الجمهور.