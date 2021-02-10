برلماني لبناني سابق: مصر تقف بجانب بلادنا في المحافل العربية والدولية

ثمّن عضو مجلس النواب اللبناني السابق إميل رحمة عمق العلاقات التاريخية والطيبة التي تجمع لبنان ومصر، مشيدًا في هذا الصدد بالمواقف التي تتخذها مصر دائما ووقوفها الثابت إلى جانب لبنان في جميع المحافل العربية والدولية.جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية اللبناني شربل وهبة، ظهر اليوم الأربعاء للنائب السابق إميل رحمه.وذكرت الخارجية اللبنانية- في بيان- أن الوزير وهبة والنائب السابق رحمة، استعرضا خلال اللقاء مقررات وأجواء الاجتماع غير العادي لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، والذي عقد في القاهرة قبل يومين، وموضوع ترشيح مصر للأمين العام الحالي لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط لولاية ثانية.