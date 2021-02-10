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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«إغاثة الأطباء العرب» تدشن 9 آبار لـ«لاجئي الروهينجا»

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 01:14 م
لاجئي الروهينجا
لاجئي الروهينجا
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أعلن اتحاد الأطباء العرب أن لجنة الإغاثة والطوارئ تمكنت من توفير المياه الصالحة للشرب لمخيمات لاجئي الروهينجا في بنجلاديش؛ من خلال إنشاء عدد من الآبار السطحية، وذلك من أجل التخفيف من معاناتهم.

وأكد الاتحاد، في بيان اليوم الأربعاء، أن لجنة الإغاثة قامت ضمن مشروع حفر الآبار، بحفر وإنشاء 9 آبار بمضخة يدوية خلال شهري يناير وفبراير الجاري، وذلك بولاية "كوكس بازار" في بنجلاديش، تفاد منه المئات من لاجئي الروهينجا.

وأوضح البيان من المقرر أن تقوم لجنة الإغاثة باتحاد الأطباء العرب بحفر وإنشاء 15 بئرًا بدول الصومال واليمن وبورما خلال الفترة المقبلة ضمن خطة العام الجاري للجنة الإغاثة والطوارئ.

ومن جانبه، قال الدكتور أسامة رسلان أمين عام اتحاد الأطباء العرب أن مشروع حفر الآبار من أهم المشروعات الإغاثية والإنسانية للاتحاد من أجل الحفاظ على حياة الأسر النازحة بالمخيمات والتخفيف من معاناتهم بتوفير المياه الصالحة للشرب بدلا من الانتقال لمسافات كبيرة للحصول على المياه النظيفة.

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