تيار سياسي لبناني: الانهيار الاقتصادي يتطلب سرعة تشكيل الحكومة

دعا "لقاء الجمهورية" اللبناني (تيار سياسي برئاسة الرئيس السابق ميشال سليمان) إلى الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة للبلاد، وعدم عرقلتها انتظارا لتطورات أو متغيرات خارجية، مشددا على أن لبنان يشهد سلسلة من الانهيارات المتفاقمة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي والتي تستدعي وجود حكومة تدير شئون البلاد.وأكد أعضاء لقاء الجمهورية -في ختام اجتماعهم المنعقد اليوم الأربعاء- أن كل يوم تأخير في تشكيل الحكومة الجديدة، ينعكس بصورة عملية مزيدا من التدهور والتأزم في الأوضاع الاقتصادية، على نحو يقتضي النظر بعين الموضوعية وخفض القوى المعنية بالتأليف الحكومي لسقف المواقف السياسية العالية والاستماع إلى صوت الناس وتغليب مصلحة الشعب على المصالح الخاصة.وثمّن "لقاء الجمهورية" مواقف البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، لا سيما في ما يتعلق بضرورة الاحتكام إلى الدستور لحل الخلافات السياسية المرتبطة بالاستحقاقات الدستورية، واعتماد مبدأ الحياد في الصراعات الإقليمية بالمنطقة، وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.ويعاني لبنان من تداعيات حالة الفراغ الحكومي المستمرة منذ 6 أشهر، وذلك بعدما تقدمت حكومة الدكتور حسان دياب رئيس الوزراء باستقالتها في 10 أغسطس الماضي على وقع تداعيات الانفجار المدمر بميناء بيروت البحري وتفاقم الأزمات الاقتصادية والمالية والنقدية والمعيشية.