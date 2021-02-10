استطلاع يرصد تراجعا في شعبية تحالف ميركل المسيحي بين الناخبين

رصد استطلاع للرأي تراجعا في شعبية التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بين الناخبين.وأظهر الاستطلاع، الذي نُشرت نتائجه اليوم الأربعاء، أن 34.5% من الألمان أيدوا التحالف المسيحي، بتراجع قدره نقطتين مئويتين مقارنة باستطلاع مماثل الأسبوع الماضي، وهو أدنى نسبة يسجلها التحالف منذ نوفمبر الماضي.وحصل على نقطة إضافية مقارنة بالأسبوع الماضي كل من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم (16%)، والحزب الديمقراطي الحر (9%) وحزب "اليسار" (8.5%).وارتفعت شعبية حزب الخضر بمقدار نصف نقطة مئوية، لتصل إلى 17.5%، بينما تراجعت شعبية حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي بمقدار نقطة واحدة لتصل إلى 10.5%.