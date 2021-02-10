رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

طبيب يكشف متاعب مايسترو الجسد.. الغدة الدرقية

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 01:11 م
الدكتور علاء الدين
الدكتور علاء الدين حسين
السيد عبد العال
طباعة
تتعرض الغدة الدرقية للعديد من المتاعب، التي تؤدي إلى عدم قدرتها على القيام بوظيفتها ويشعر الإنسان أنَّ هناك شيء غير طبيعي يحدث في جسده بداية من الكسل والهمدان مرورًا بعدم التركيز، لكن لماذا تُصاب الغدة بالعديد من المتاعب أخطرها السرطان؟

هذا ما يشرحه الدكتور علاء الدين حسين، أستاذ جراحة الأورام في جامعة القاهرة، الذي بدأ حديثه قائلًا: «الغدة الدرقية هي واحدة من أبرز غدد الجسم المعروفة بإفراز الثيروكسين، ووظيفتها هي إفراز هرمون الثايرويد».

ما هو سرطان الغدة؟

يحدث سرطان الغدة الدرقية عندما تمر خلاياها بتغيرات جينية، وتسمح الطفرات للخلايا بالنمو والاقتسام سريعًا كما أنَّ الخلية لا تموت بعكس ما يحدث للخلايا الطبيعية، تكوِّن الخلايا السرطانية المتراكمة ورمًا، وقد تنتقل تلك الخلايا السرطانية إلى الأنسجة القريبة وقد تنتشر في كل أنحاء الجسم.

ما هي أعراض نقص إفرازات الغدة الدرقية؟

1. التعب والشعور بالخمود والإعياء.

2. التبلد العقلي.

3. عدم تحمل البرد.

4. الشعور بالكآبة أو خمول العواطف.

5. تقلبات المزاج.

6. الإمساك.

7. الآلام العضلية.

8. جفاف الجلد أو تقشيره أو انتفاخه.

9. وخز في أصابع اليدين أو القدمين.

10. نقص في تحمل المجهود الرياضي.

11. آلام في المفاصل.

12. بحة الصوت.

13. عدم انتظام الدورة الشهرية.

14. زيادة الوزن رغم ضعف الشهية.

15. جفاف الشعر وتقصيفه.

16. نبض ضعيف مع تورم في العنق.

ما هو علاج الغدة الدرقية؟

في هذه الحالة بسيط جدًا وهو تناول حبوب بديلة للهرمون، الذي تنتجه الغدة وبعدها يستعيد نشاطه مرة أخرى، وهذه الحالات يتم علاجها عادة عن طريق أخصائي أمراض الغدد الصماء وقلما تحتاج هذه الحالات إلى أي تدخل جراحي.

ما أسباب سرطان الغدة الدرقية؟

هناك سببان رئيسيان لزيادة إفراز الغدة الدرقية:
• مرض يسمى «جريفيز».

• حدوث تكيسات أو أورام.

الغدة الدرقية

هذا النوع من المرض لا يستجيب عادة للعلاج التحفظي والعلاج الإشعاعي لا ينجح دائمًا ويكون التدخل الجراحي هو الأفضل في علاج أورام الغدة الدرقية.

ما أنواع أورام الغدة الدرقية؟

1. سرطان الغدة الدرقية الحليمي هو الورم الأكثر شيوعًا ويشكِّل نسبة حتى 80% من أورام الغدة الدرقية، وتكون عادة لدى مَن يتراوح أعمارهم بين 30 و50 سنة ويظهر بنسبة أعلى بـ3 مرات لدى النساء.

2. سرطان الغدة الدرقية الجريبي، ونسبته 10-15% وهو شائع بنسبة أكبر بـ3 مرات لدى النساء أيضًا.

3. سرطان الغدة الدرقية النخاعي وهو أكثر ندرة ويشكل نسبة 5-10% من جميع حالات الأورام وأحيانًا يظهر لدى العائلات التي لديها اضطرابات في الغدد الصماء الأخرى.

4. سرطان الغدة الدرقية الكشمي وهو نادر بنسبة 5% لدى الأعمار المتقدمة خصوصًا في النساء.

ما علاج سرطان الغدة الدرقية؟

الحليمي والجريبي يتم بواسطة الاستئصال الجراحي للغدة والعلاج باليود المشع.

وفي بعض الحالات تُجرى جراحة الاستئصال الكامل للغدة الدرقية وإذا لزم الأمر يتم استئصال العقد الليمفاوية التي قد تكون مصابة وتجرى العملية تحت التخدير العام وتنطوي على المكوث في المستشفى لفترة قصيرة.

بعد استئصال الغدة الدرقية يجب أخذ العلاج الدوائي بشكل دائم والذي يُشكِّل بديلًا لهرمونات الغدة الدرقية.

عندما يتم إجراء العملية الجراحية من قبل جراح ماهر فإنَّ نسبة المضاعفات تكون منخفضة وتشمل المضاعفات تضرر العصب الرابع (حوالي 1%) مع بحة دائمة في الصوت أو مؤقتة وتضرر الغدد الدرقية مع انخفاض في مستوى الكالسيوم (حوالي 5%) بشكل مؤقت أو دائم في هذه الحالات يجب أخذ العلاج الدوائي لتحقيق التوازن في مستوى الكالسيوم في الجسم.

العلاج باليود المشع بعد استئصال الغدة الدرقية، إذ يتم إجراء مسح للجسم بالكامل بواسطة اليود المشع لاكتشاف بقايا الورم أو انتشار النقائل إذا تمَّ العثور على بؤر مشتبهة يتم إعطاء كمية أكبر من اليود المشع الذي يدمر ما تبقي من الورم.

بعد الانتهاء من العلاج يجب الخضوع للمتابعة التي تشمل الفحص الطبي، ومنه فحص مستويات التيروجلوبيولين مع عمل الأشعات اللازمة للمتابعة والكشف الدوري مع جراح متخصص.

موضوعات متعلقة

حيرة باتشيكو.. مدرب الزمالك يحسم مصير المهاجم أمام مولودية الجزائر

الأهلي يغرم كهربا والشحات بعد مصافحة أبو تريكة

حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 10-2-2021

إحالة طبيب أسنان هتك عرض 4 رجال إلى الجنايات

الصور

image description

وحدة الإنقاذ السريع ترفع المخلفات والقمامة بقرى أسيوط

image description

المؤتمر الدولي لعلاج الأورام في نسخته الـ12 بجامعة أسيوط نهاية فبراير

image description

توجيه بشأن مشروعات مياه الشرب الجارى تنفيذها فى أسيوط

image description

جامعة أسيوط تشدد الإجراءات الاحترازية استعدادًا للامتحانات

image description

إصابة 55 عاملا فى تصادم 3 أتوبيسات على طريق «الإسماعيلية- الزقازيق»

الأكثر قراءة

3 أزمات تواجه الزمالك قبل مواجهة بطل الجزائر في دوري الأبطال

السيسي لوزير خارجية العراق: سياسة مصر في المنطقة قائمة على مبادئ رشيدة متوازنة

خرج عن نطاق الدعاة وأضر الإسلام.. الباز: معز مسعود يعاني من الشره للحياة

الخطيب يرفض مغادرة كهربا والشحات الدوحة بعد قرار الفيفا

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

سول تقدم اختبارات كورونا مجانية للكلاب والقطط

تعرف على أسعار السجائر الجديدة في مصر ٢٠٢١ بعد قرار فيليب موريس

جنوب أفريقيا تلجأ إلى لقاح «جونسون آند جونسون» ضد «كورونا»

«بيونتك» تبدأ إنتاج لقاحها في مصنع جديد بماربورج

أيام زمان

«أنسى أننى فنانة وأقضى طلبات المنزل».. طقوس فاتن حمامة كزوجة

«شتمني في الفيلم».. كواليس علاقة عادل إمام بصاحبة السعادة

«أنت فارس ممتاز».. حكاية أول مرة ركب فيها عادل أدهم الحصان

يبدأ سريان العقد بعد بلوغه مائة عام.. حكاية أغرب تعاقد سينمائي

مقالات الرأي
منى رجب
حماية الأسرة وتأمين الزوجة ضرورة وليس ترفًا
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. رابح النفوس الحكيم بالأبوة
ثروت الخرباوي
حتى لا ننسى.. قصة الإخوان مع القضاء «2 - 2»
ماجد حبته
محاكمة ترامب.. فيلم كوميدى
المزيد

الثقافة

«التعاونيات الثقافية» محاضرة بمركز خليل السكاكيني الثقافي

«المعرفة في زمن الحراك الشّعبي» محاضرة بمعهد العلوم الاجتماعية

اختيار أحمد رجب صقر «قومسيرا» لمهرجان ضي الرابع للشباب

«القومية للفنون الشعبية» تقيم حفلا بقبة الغوري غدًا