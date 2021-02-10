بسمة ليست الاولى.. مذيع كويتي أعلن اعتناقه المسيحية من قبل

تصدرت المطربة الكويتية بسمة ترند محرك البحث جوجل، عقب بثها فيديو تعلن من خلاله اعتناقها اليهودية، بث المطربة ببث فيديو تقول فيه، أنا ابتسام حميد الملقبة بالمطربة بسمة الكويتية، أعلن تركي للإسلام وبكل فخر أعلن اعتناقي للديانة اليهودية.ولم تكن هذه الحالة الاولى في الكويت التي تقوم ببث فيديو تقول من خلاله عن اعتناقها لليهودية أو المسيحية، فمنذ حوالى شهر كان المذيع الكويتي محمد المؤمن قد أعلن أنه اعتنق الديانة المسيحية في مقطع فيديو تداوله مستخدمو التواصل الاجتماعي عبر «تويتر».وتحمل بسمة الكويتية الجنسية الإريترية وسبق وطالبت بالحصول على الجنسية الكويتية، لكنها قوبلت بالرفض لعدم توافر الشروط، وتوقفت عن الغناء ثم عادت من جديد في عام 2016، وتعهدت بأن تكون من أفضل المغنيين علي الساحة، وهاجمت حفلات هلا فبراير والتي تعد أشهر الحفلات التي تقام كل عام في الكويت متهمة اداراتها بالوساطة في اختيار المطربين المشاركين.