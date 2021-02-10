10 آلاف إصابة جديدة بكورونا في التشيك

سجلت جمهورية التشيك 10 آلاف و165 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكر راديو "براغ الدولي" اليوم الأربعاء أن هذه تعد المرة الأولى التي تتجاوز فيها حصيلة الإصابات اليومية 10 آلاف حالة منذ منتصف يناير الماضي.ويخضع نحو 6 آلاف شخص للعلاج بالمستشفيات جراء الإصابة بالفيروس، بينهم أكثر من ألف شخص في حالة حرجة، وذلك فقا لبيانات وزارة الصحة التشيكية.