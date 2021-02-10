تكدس مروري أمام مزلقان بقليوب بسبب تعطل قطار

شهد مزلقان عرب العراقى بقليوب صباح اليوم، زحاما شديدا بعد منع مرور السيارات منه بسبب تعطل قطار، ما أدى الى توقف السيارات فى الاتجاهين للمزلقان وسادت حالة من الغضب بين المواطنين لتأخرهم على أعمالهم.تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد تكدس السيارات امام مزلقان عرب العراقى بقليوب فى الاتجاهين.انتقلت على الفور قوة أمنية من قسم شرطة قليوب وتبين وجود قطار معطل على مزلقان عرب العراقى وجار إصلاحه، وهو ما تسبب فى توقف حركة السيارات حتى امتدت الى الطريق الزراعى السريع بمدخل مدينة قليوب وتم اصلاح القطار بعد قرابة ساعه وتسيير الحركة المرورية عبر المزلقان.ومزلقان عرب العراقى يربط بين قليوب وقرى شرق السكة الحديد منها قرى تابعه لمدينة قليوب وقرى أخرى تابعة لمركز شبين القناطر وهو المدخل الرئيسى لمدينة شبين القناطر من ناحية القاهرة.وطالب المواطنون بإنشاء كوبرى علوى فى هذه المنطقة فوق المزلقان لكى يتفادى السائقين تعدية خط القطار والزحام على المزلقان فى حالة غلقه.من جانبه قال مجدى نجاح رئيس مدينة قليوب ان السبب فى توقف حركة السيارات صباح اليوم هو توقف احد القطارات فوق المزلقان وتبين انه معطل مشيرا ان العطل لم يستمر طويلا حيث انتقل فريق الاصلاح التابع للسكه الحديد وتمت عملية الاصلاح وتسيير القطار وفتح المزلقان امام السيارات