رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

زعيم المعارضة التركية يدعو أردوغان لمناظرة تليفزيونية

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 01:08 م
كمال كليشدار أوغلو
كمال كليشدار أوغلو
منار احمد
طباعة
دعا زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، كمال كليشدار أوغلو، الرئيس رجب طيب أردوغان إلى مناظرة تلفزيونية.

وقال"جميع وثائق الدولة بين يديك، تعال.. لماذا لا تجرؤ؟ لأنك خائف"، مضيفًا أن الشخص الذي يخاف من الحقيقة لا يستطيع أن يحكم الدولة.

وقال كليشدار أوغلو خلال حديثه في اجتماع كتلة حزبه الثلاثاء: "إننا أمل هذه الأمة. هناك مشكلة كبيرة، هناك كساد اقتصادي كبير. الناس بائسون، وهذه الأمة لا تستحق هذه الإدارة".

كما وجّه حديثه لأردوغان متسائلًا: "ماذا فعلت من أجل الوطن واعترضنا؟ هل أنشأت مصنعًا وعارضنا ذلك؟ هل العمال الفلاحون راضون لكننا اعترضنا؟ ليس لديك شيء إلا أن تنتقد حزب الشعب الجمهوري. لماذا؟".

وتابع: "جمعت أموال الضرائب، وفرضت قدرًا من الفائدة على ما تريد، لكن ما المشكلة التي قمت بحلها في هذا البلد؟".

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 10-2-2021

حقيقة إلغاء إجازات المعلمين وعودة كامل القوة بالمدارس في 14 فبراير

خرج عن نطاق الدعاة وأضر الإسلام.. الباز: معز مسعود يعاني من الشره للحياة

حقيقة فيديو نية الحكومة هدم قصور أثرية لإقامة مشروعات قومية

الصور

image description

وحدة الإنقاذ السريع ترفع المخلفات والقمامة بقرى أسيوط

image description

المؤتمر الدولي لعلاج الأورام في نسخته الـ12 بجامعة أسيوط نهاية فبراير

image description

توجيه بشأن مشروعات مياه الشرب الجارى تنفيذها فى أسيوط

image description

جامعة أسيوط تشدد الإجراءات الاحترازية استعدادًا للامتحانات

image description

إصابة 55 عاملا فى تصادم 3 أتوبيسات على طريق «الإسماعيلية- الزقازيق»

الأكثر قراءة

3 أزمات تواجه الزمالك قبل مواجهة بطل الجزائر في دوري الأبطال

الخطيب يرفض مغادرة كهربا والشحات الدوحة بعد قرار الفيفا

حقيقة فيديو نية الحكومة هدم قصور أثرية لإقامة مشروعات قومية

خرج عن نطاق الدعاة وأضر الإسلام.. الباز: معز مسعود يعاني من الشره للحياة

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

تعرف على أسعار السجائر الجديدة في مصر ٢٠٢١ بعد قرار فيليب موريس

جنوب أفريقيا تلجأ إلى لقاح «جونسون آند جونسون» ضد «كورونا»

«بيونتك» تبدأ إنتاج لقاحها في مصنع جديد بماربورج

أمير ويلز ودوقة كورنوال يتلقيان الجرعة الأولى من لقاح كورونا

أيام زمان

«أنسى أننى فنانة وأقضى طلبات المنزل».. طقوس فاتن حمامة كزوجة

«شتمني في الفيلم».. كواليس علاقة عادل إمام بصاحبة السعادة

«أنت فارس ممتاز».. حكاية أول مرة ركب فيها عادل أدهم الحصان

يبدأ سريان العقد بعد بلوغه مائة عام.. حكاية أغرب تعاقد سينمائي

مقالات الرأي
منى رجب
حماية الأسرة وتأمين الزوجة ضرورة وليس ترفًا
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. رابح النفوس الحكيم بالأبوة
ثروت الخرباوي
حتى لا ننسى.. قصة الإخوان مع القضاء «2 - 2»
ماجد حبته
محاكمة ترامب.. فيلم كوميدى
المزيد

الثقافة

«القومية للفنون الشعبية» تقيم حفلا بقبة الغوري غدًا

«حرب المعلومات والتضليل الإعلامي».. ندوة بمعهد التجديد العربي

مبدعة على طريق العالمية.. فيروز خالد تلهم الشباب برواية «lost in the echo» وتوقعات بتصدرها الأكثر مبيعا في العالم العربي

فؤاد حسين وزير خارجية العراق يزور مكتبة الإسكندرية