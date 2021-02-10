زعيم المعارضة التركية يدعو أردوغان لمناظرة تليفزيونية

دعا زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، كمال كليشدار أوغلو، الرئيس رجب طيب أردوغان إلى مناظرة تلفزيونية.وقال"جميع وثائق الدولة بين يديك، تعال.. لماذا لا تجرؤ؟ لأنك خائف"، مضيفًا أن الشخص الذي يخاف من الحقيقة لا يستطيع أن يحكم الدولة.وقال كليشدار أوغلو خلال حديثه في اجتماع كتلة حزبه الثلاثاء: "إننا أمل هذه الأمة. هناك مشكلة كبيرة، هناك كساد اقتصادي كبير. الناس بائسون، وهذه الأمة لا تستحق هذه الإدارة".كما وجّه حديثه لأردوغان متسائلًا: "ماذا فعلت من أجل الوطن واعترضنا؟ هل أنشأت مصنعًا وعارضنا ذلك؟ هل العمال الفلاحون راضون لكننا اعترضنا؟ ليس لديك شيء إلا أن تنتقد حزب الشعب الجمهوري. لماذا؟".وتابع: "جمعت أموال الضرائب، وفرضت قدرًا من الفائدة على ما تريد، لكن ما المشكلة التي قمت بحلها في هذا البلد؟".