رمضان 2021.. الإفتاء تستطلع هلال شهر رجب غدًا

تستطلع دار الإفتاء المصرية، عبر لجانها الشرعية، هلال شهر رجب لعام 1442 هجرية، غدًا الخميس، الـ11 من فبراير الجاري.ومن المقرر أن تعلن دار الإفتاء المصرية عن مدى تحقق رؤية هلال شهر رجب من عدمه عقب غروب الشمس غدًا الخميس 29 من شهر جمادى الآخرة لعام 1442.كان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أعلن عن أن غرة شهر رجب لعام 1442 هجرية، ستوافق السبت الـ13 من شهر فبراير.