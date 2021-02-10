فوز مدرستين مصريتين ضمن أفضل 15 عالميا في تحدي الجدول الدوري

أعلن الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، فوز مدرستين من مصر، وهما مدرسة القليوبية الثانوية بالعبور (STEM) ومدرسة الداخلية الثانوية ببلقاس (STEM) ضمن أفضل مدارس على مستوى العالم مشاركة في تحدي الجدول الدوري عام 2020.وقال الدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية - في تصريح اليوم الأربعاء - إن الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية كان قد أطلق النسخة الثانية من تحدي الجدول الدوري في عام 2020، وقامت الأكاديمية بإعداد النسخة العربية من هذا التحدي.وأعرب صقر، عن سعادته البالغة بإعلان مدرستين مصريتين من ضمن الـ15 مدرسة الأوائل على مستوى العالم، حيث أن تواجد مدرستين مصريتين في هذه القائمة دليل على شغف الطالب المصري ونبوغه في مجال الكيمياء.ولفت رئيس الأكاديمية، إلى أن الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية سيقوم بإهداء المدارس الفائزة ملصق الاتحاد موقع عليه من فائزين بجائزة نوبل في الكيمياء؛ تقديرًا منه لنبوغ طلاب هذه المدارس وشغفهم بعلم الكيمياء.وأكد صقر، أن هذا الانجاز يأتي تتويجًا لجهود الأكاديمية في مجال نشر الثقافة العلمية، حيث حرصت على إطلاق التحدي باللغة العربية، وكانت أول لغة يتم إطلاق التحدي بها بعد نشره بالإنجليزية ثم حذا حذوها عدة مؤسسات على مستوى العالم لإطلاق التحدي باللغات الإسبانية، والصينية والروسية والفرنسية لإعطاء الفرصة للشباب المصري والعربي في المشاركة في هذه الاحتفالية الدولية ومنحهم فرصة مساوية في التواجد الدولي وحتى لا تشكل اللغة أي عائق أمامهم.وأوضح اهتمام الأكاديمية بتعليم العلوم الأساسية، لافتا إلى أن لها العديد من المبادرات في هذا المجال مثل مبادرة (science up) والتي تهدف لتطوير كليات العلوم في مصر، كما تشارك الأكاديمية كأحد أعضاء اللجنة التنظيمية الدولية للعام الدولي للعلوم الأساسية من أجل التنمية المستدامة والذي تنظمه اليونسكو في 2022 بمشاركة عدة مؤسسات دولية.