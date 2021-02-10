العراق: التحالف الدولي مستمر بدعم القوات الأمنية بمجال التسليح

قال المتحدث باسم العمليات المشتركة في العراق اللواء تحسين الخفاجي، إن التحالف الدولي مستمر بدعم القوات الأمنية بمجال التسليح، وإنه تم تزويد قوات حرس الحدود من قبل التحالف بكاميرات حرارية ومعدات فنية تستخدم في مجال استطلاع العصابات الإرهابية.وأضاف الخفاجي - في تصريح أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية اليوم الأربعاء - أن التحالف الدولي مستمر بدعم القوات الأمنية بمجال التسليح وتجهيزه بالمعدات لبناء قدراته، معلنًا عن مباشرة عمليات تجهيز حرس الحدود بأبراج ذكية وكاميرات حرارية ومعدات فنية تستخدم في مجال استطلاع العصابات الإرهابية.وأوضح أن ملف أمن الشريط الحدودي مع سوريا يؤرق مضاجع الجهات الأمنية في البلاد، حيث أبدت لجنة الأمن والدفاع النيابية تخوفها من تنامي خطر "داعش" الإرهابي، لا سيما عمليات التسلل التي تأتي عبر الجانب السوري والتشديد على القيادات الأمنية على معالجة هذه الخروقات، والتي تمس الأمن الوطني الداخلي بصورة مباشرة.وأشار إلى أن قيادة العمليات المشتركة أعلنت تجهيز التحالف الدولي قوات حرس الحدود بكاميرات رصد حراري؛ لكشف تسللات الدواعش عبر الصحراء المشتركة والأماكن الوعرة بين العراق وسوريا استجابة منها لهذه المخاوف.في سياق آخر، أعلنت قيادة الشرطة في محافظة نينوى العراقية القبض على إرهابي ينتمي لتنظيم "داعش" الإرهابي بمدينة الموصل شمالي البلاد.وأوضحت قيادة الشرطة - في بيان اليوم - أن قوة من شرطة نينوى ومديرية الاستخبارات تمكنت بناءً على معلومات استخبارية دقيقة من القبض على الإرهابي المكنى بـ(أبو دجانه) في الجانب الأيمن لمدينة الموصل.. وتم إحالته للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.