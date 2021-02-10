بكين تؤكد احترامها لحرية الملاحة ببحر الصين الجنوبي

أكدت الصين، اليوم الأربعاء، أنها تحترم وتدعم حقوق الدول في حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي.جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "وانغ وين بين"، خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، تعليقا على إعلان وزارة الدفاع الفرنسية أن سفينتين بحريتين قامتا مؤخرا بمهمة "حرية الملاحة" في بحر الصين الجنوبي.وقال "بين"، " إن حرية الملاحة والتحليق فوق بحر الصين الجنوبي لم تكن أبدا قضية، تحترم الصين دائما حقوق الدول في حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي والتحليق فوقه وفقا للقانون الدولي، مضيفا ولكننا نعارض أي محاولة لتقويض سيادة الصين وأمنها وزعزعة السلام والهدوء الإقليميين تحت ذريعة حرية الملاحة".