وزيرة التخطيط: إجراءات خاصة بالعمالة غير المنتظمة خلال أسبوعين

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أمس، والذي عقد لمناقشة موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة، إن الوزارة ستنتهي من إعداد مجموعة من قواعد البيانات خلال الأسبوعين المقبلين، تتضمن قاعدة خاصة بالتعداد الاقتصادي حول الشركات العاملة في مصر، وآخر مسح للعمالة غير المنتظمة، إضافة إلى خريطة الفقر والتي توضح مؤشرات الفقر في مصر، اعتمادًا على المسوح الخاصة بالدخل والإنفاق.وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال الاجتماع، إلى أن يتم عمل قاعدة خاصة بالتدريب لكل العاملين بالدولة، في إطار البرامج الخاصة ببناء القدرات، لمعرفة الاستثمار الذي تم في كلٍ منهم وتوجيهه بشكل أفضل.