حبس «جواهرجي» استولى على 3 مليون جنيه من المواطنين بالقليوبية

قررت نيابة قسم قليوب حبس "جواهرجي "، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق لقيامه بالنصب على عدد من المواطنين في محافظة القليوبية، واستولى منهم على ما يقرب من 3 مليون جنيه بحجة تشغيلها في تجارة المشغولات الذهبية، ووجهت النيابة للمتهم تهمتي النصب والاستيلاء على أموال الغير واستمعت النيابة لأقوال المتهم.و اعترف المتهم بحصوله على الأموال من المجنى عليهم وانه كان يعطيهم أرباح شهرية بصورة منتظمة، إلا انه تعثر في دفع تلك الأرباح منذ 3 أشهر بسبب أزمة مالية في سوق الذهب، وأكد المتهم أمام النيابة انه سوف يرد جميع المبالغ التي حصل عليها من المواطنين.كان اللواء فخر العربي، مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارا من مأمور قسم قليوب، يفيد تلقيه عدة بلاغات من العديد من المواطنين يبلغ عددهم 40 شخصا يتهمون فيها جواهرجي بالاستيلاء على أموالهم بحجة تشغيلها في تجارة الذهب.وتوصلت التحريات الى ان المتهم يدعى " ن، ن "، 52 سنة، جواهرجي، استولى على قرابة 3 مليون جنيه من العديد من المواطنين بحجة تشغيلها فى الذهب مقابل أرباح شهرية، وبعد فترة فوجئ الضحايا بعدم دفع الأرباح لهم وفوجئوا بأنه قام ببيع المحل والمنزل واصطحب اسرته وهرب من المنطقة، وعقب تقنين الإجراءات تم القبض عليه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق