محافظ القاهرة يجتمع بنواب البرلمان.. ويؤكد أهمية دورهم

عقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، اللقاء الأول بأعضاء مجلس النواب الجدد "فردي" بديوان عام المحافظة، في إطار المسئولية الوطنية المشتركة لخدمة مصالح الوطن وتحقيق تطلعات شعب مصر فى التقدم والرقى فى مختلف المجالات مع احترام الدستور والقانون.وأشاد المحافظ، خلال الاجتماع، بالدور الكبير الذي يقوم به النواب لإعلاء وتنظيم نهج الإصلاح والتطوير والالتزام الثابت بدعم القانون، كما وجه التحية والتقدير لأعضاء مجلس النواب السابقين لما قدموه طيلة الفصل التشريعي السابق من جهد فى العمل ووافر العطاء لهذا الوطن العزيز، ما عزز التجربة البرلمانية.وأكد عبدالعال، ثقته من أن أعمال المجلس ستكون معبرة عن مصالح وطننا ومواطنينا وستكون قائمة على الإيمان بالديمقراطية وحرية الرأى والتعبير ومترجمة للنهج الإصلاحى المستمر ولتعزيز المكاسب الوطنية لكل من ينشد الإصلاح ويضع نصب عينيه الحرص على الحفاظ على الحوار الموضوعى والدراسة الوافية لكل طلبات النواب من أجل خدمة المواطنين ورفعة الوطن.وفى نهاية كلمته، أكد محافظ القاهرة على مساندة أجهزة المحافظة لجميع البرلمانيين لإعلاء شعار خدمة المواطن وإرساء قواعد دولتنا الحديثة تحت القيادة السياسية الرشيدة للسيد رئيس الجمهورية.