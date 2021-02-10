467 إصابة جديدة و7 وفيات بكورونا في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض الليبي، تسجيل 467 إصابة جديدة وفيات بفيروس كورونا المستجد، فضلًا عن تعافي 1009 مصابين.وأوضح المركز - في بيان أوردته بوابة إفريقيا الإخبارية اليوم الأربعاء - أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغت 126 ألفًا و28 حالة، وبلغت الحالات المتعافية 107 آلاف و386 حالة، كما بلغت إجمالي الوفيات 1989 وفاة.