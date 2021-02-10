القبض على إرهابيين فى كركوك لانتمائهما لداعش

أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية العراقية، القبض على إرهابيين اثنين في كركوك عملا سريًا بما يسمى فرقة القادسية بداعش، متخذين مخيمات النازحين ملاذًا لهما.وأوضحت الوكالة- في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية اليوم الأربعاء- أنه من خلال التدقيق الأمني لمخيمات النازحين، تمكنت قوات وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية من القبض على إرهابيين اثنين بمخيم "ليلان" للنازحين بمحافظة كركوك مطلوبين وفق أحكام المادة "4" إرهاب؛ لانتمائهما لعصابات داعش الإرهابية.وأضافت أن الإرهابيين عملا بما يُسمى فرقة القادسية، حيث عمل أحدهما في ما يسمى الشرطة اللا إسلامية بمقاطعتي نينوى وكركوك، والآخر عمل بما يسمى قاطع دجلة وكركوك ولديه اثنان من إخوته ضمن صفوف "داعش" بما يسمى قاطع كركوك، وتم تدوين اعترافهما وإيداعهما التوقيف لاستكمال التحقيقات ولاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.