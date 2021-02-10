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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

المؤتمر الدولي لعلاج الأورام في نسخته الـ12 بجامعة أسيوط نهاية فبراير

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 12:59 م
جامعة أسيوط
جامعة أسيوط
أسيوط_محمد أبوشادي:
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أعلنت جامعة أسيوط انعقاد المؤتمر الدولي الثاني عشر لقسم علاج الأورام والطب النووي، والمقرر له نهاية شهر فبراير الجاري، وذلك في الفترة من 24 إلى 26 من فبراير الجاري 2021، وذلك مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وعن الجمعيات المشاركة في المؤتمر أشار علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، إلى أن المؤتمر يشهد مشاركة إلكترونية لعدد من كبار الأستاذة المتخصصين فى مجال طب الأورام، وذلك من دول تتضمن إنجلترا والهند وألمانيا وأمريكا وفرنسا والسعودية والأمارات والأردن ولبنان، وذلك بالتعاون مع جمعيات القصر العيني للأورام والمعهد القومي للأورام وجمعية أمراض الدم وجمعية أمراض الدم وجمعية سرطان الكبد المصرية.

وأشار الدكتور سمير شحاتة رئيس قسم علاج الأورام والطب النووى بكلية الطب ورئيس المؤتمر إلى أنه من المقرر أن تناقش وقائع المؤتمر موضوعات تتعلق بتعديل بروتوكولات العلاج في ظلال جائحة كورونا، وذلك بالاعتماد علي العقارات الحديثة التي تؤخذ عن طريق الفم من أجل تخفيض عدد المترددين من المرضى على المستشفيات وأيضا تشجيع تواصل المرضى عن طريق الإنترنت ووسائل الإتصالات الأخرى، وكذلك مناقشة دور العلاج المناعي في تحسين نتائج العلاج وإطالة فترة عدم إرتجاع الورم وتحسين معدل الحياة من خلال تحفيز الجهاز المناعي للجسم.

وأضاف الدكتور سمير شحاتة أن المؤتمر يناقش هذا العام كذلك دور العلاج الموجه في سرطان الرئة والجهاز الهضمي والكلي والمثانة، ومناقشة ما تم نشرة من أبحاث جديدة خلال العام الماضي 2020 وإمكانية تعديل البروتوكولات الخاصة بالعلاج، مضيفا أنه سوف تعقد جلسة من العلاج الإشعاعي الحديث وكيفية الحصول علي علاج مثالي يؤثر علي المرض فقط ويعمل على حماية جميع الأنسجة السليمة الأخرى.

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