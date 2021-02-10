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الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

غلق 36 منشأة طبية مخالفة للاشتراطات الطبية في المنوفية

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 12:58 م
منشأة طبية
منشأة طبية
ولاء القاضى
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وافق اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، على غلق 36 منشأة طبية بنطاق المحافظة لمخالفتهم للقانون رقم 153 لسنة 2004 المعدل للقانون 51 لسنة 1981، والخاص بتنظيم العمل داخل المنشآت الطبية الخاصة والقرارات الوزارية المنفذة للقانون، وتضمنت (عيادات طبية - معامل وأشعة - مراكز نساء وتوليد - حضانات - علاج طبيعي).

و شدد محافظ المنوفية، على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين، جاء ذلك بناءً علي المذكرة المقدمة من مديرية الشئون الصحية بمرور إدارة العلاج الحر علي المنشآت الطبية بمراكز ومدن المحافظة.

حيث وافق محافظ المنوفية على غلق مستشفى خاص بمركز الباجور لمدة أسبوع لعدم إتباع سياسة مكافحة العدوى وعدم اتباع الإجراءات الاحترازية للمرضى والمرافقين بالأقسام الداخلية بالمستشفى، فضلا عن غلق مركز للعناية المركزة بناحية أشمون مخصص لاستقبال حالات كورونا بدون الحصول على الموافقات اللازمة للترخيص، وغلق 3 عيادات بناحية قويسنا والشهداء لممارسة النشاط بدون ترخيص وعدم وجود غرفة لتعقيم الأدوات وعقد للنفايات الطبية.

كما وافق المحافظ على غلق 17 معملا خاصا بمراكز شبين الكوم والشهداء والباجور وتلا وأشمون لإدارتهم بدون ترخيص وعدم اتباع سياسة مكافحة العدوى ووجود لافتات وطابعات وأختام مخالفة لما هو مرخص به، كما تم غلق 4 مراكز علاج طبيعي بمنوف وقويسنا وتلا تدار بدون ترخيص، ووجود أدوية غير مصرح بتداولها، فضلا عن غلق 3 مراكز أشعة بنواحي شبين الكوم وأشمون والشهداء لعدم التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة بالإضافة الى عدم وجود تعاقد محرقة ولا إيصالات توريد.

كما وافق " أبو ليمون" على غلق عيادتي أسنان بناحية شبين الكوم ومنوف لممارسة النشاط بدون ترخيص وعدم إتباع سياسات مكافحة العدوى ووجود لافتات غير مطابقة لما هو مرخص به، فضلا عن غلق مركزين طبى للنساء والتوليد بشبين الكوم والشهداء، تدار بدون ترخيص وعدم الفصل الآمن للنفايات الطبية، وكذا غلق مركزي حضانات بشبين الكوم لعدم وجود مدير فنى واستقبال حالات دون الحصول على التراخيص اللازمة.

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