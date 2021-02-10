ضبط 9.2 طن أعلاف حيوانية فاسدة بمصنع غير مرخص بالشرقية

تمكنت شرطة التموين بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط مالك مصنع لإنتاج الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص، بمحافظة الشرقية.و تم ضبط (9،25 طن أعلاف حيوانية غير صالحة للاستخدام الحيواني لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.