«الأعلى للصوفية» ينظر في نزاعين بأكبر طريقتين صوفيتين في مصر غدا

تتجه أنظار الصوفيين في تمام الساعة الرابعة من عصر غدًا الخميس، إلى مقر المشيخة العامة للطرق الصوفية بالدراسة، وذلك لانتظار الفصل في قضيتين من أكبر القضايا التي هزت المجتمع الصوفي، والمتعلقتين بمشكلة التوريث داخل الطرق الصوفية، والأولى هي قضية العشيرة المحمدية أو الطريقة المحمدية الشاذلية والنزاع علي قياداتها، بسبب أن القانون يعطي الحق لمن هو أصغر سناَ بتولي آمور المشيخة طالما أنه هو ابن الشيخ أو أقرب الناس اليه.القضية الثانية هي النزاع القائم علي زعامة الطريقة البرهامية، نظرا لأن أن أسرة نجل الشيخ محمد علي عاشور ترفض وصاية الشيخ أشرف عاشور عم الطفل عليه، إلا أن عمه يقول أنه يقود الطريقة وفق وصية مكتوبة ومسجلة.وتقول الوصية التي تركها الشيخ محمد علي عاشور بحسب كلام أشرف عاشور شقيقه والقائم بأعمال الطريقة لحين تنصيبه رسميا:" أنا الشيخ محمد علي عاشور البرهامي يتولى مشيخة الطريقة البرهامية من بعدي الشيخ أشرف عاشور ومن بعده ولدي نور اذا أراد وأحب".إلا أن آسرة الشيخ نور محمد علي عاشور شككت في هذه الوصية، وطالبت بعرضها على اللجنة القانونية بالطرق الصوفية لحل النزاع القائم علي زعامة الطريقة، خاصة بعد حدوث مشادات ومشكلات بين مريدي وأتباع الطريقة.وكشفت مصادر بالطرق الصوفية، أن اجتماع المجلس الأعلى للطرق الصوفية، يهدف لحل مشكلتي العشيرة المحمدية والطريقة البرهامية، خاصة مع تدخل شخصيات إسلامية وصوفية بارزة مثل الدكتور على جمعة، والدكتور أحمد عمر هاشم، والشيخ أحمد الطيب لإيقاف المشكلات وتنصيب شيوخ جدد لهاتين الطريقتين.