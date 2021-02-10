رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

«الأعلى للصوفية» ينظر في نزاعين بأكبر طريقتين صوفيتين في مصر غدا

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 12:57 م
العشيرة المحمدية
العشيرة المحمدية
كتب: عمرو رشدي
طباعة
تتجه أنظار الصوفيين في تمام الساعة الرابعة من عصر غدًا الخميس، إلى مقر المشيخة العامة للطرق الصوفية بالدراسة، وذلك لانتظار الفصل في قضيتين من أكبر القضايا التي هزت المجتمع الصوفي، والمتعلقتين بمشكلة التوريث داخل الطرق الصوفية، والأولى هي قضية العشيرة المحمدية أو الطريقة المحمدية الشاذلية والنزاع علي قياداتها، بسبب أن القانون يعطي الحق لمن هو أصغر سناَ بتولي آمور المشيخة طالما أنه هو ابن الشيخ أو أقرب الناس اليه.

القضية الثانية هي النزاع القائم علي زعامة الطريقة البرهامية، نظرا لأن أن أسرة نجل الشيخ محمد علي عاشور ترفض وصاية الشيخ أشرف عاشور عم الطفل عليه، إلا أن عمه يقول أنه يقود الطريقة وفق وصية مكتوبة ومسجلة.

وتقول الوصية التي تركها الشيخ محمد علي عاشور بحسب كلام أشرف عاشور شقيقه والقائم بأعمال الطريقة لحين تنصيبه رسميا:" أنا الشيخ محمد علي عاشور البرهامي يتولى مشيخة الطريقة البرهامية من بعدي الشيخ أشرف عاشور ومن بعده ولدي نور اذا أراد وأحب".

إلا أن آسرة الشيخ نور محمد علي عاشور شككت في هذه الوصية، وطالبت بعرضها على اللجنة القانونية بالطرق الصوفية لحل النزاع القائم علي زعامة الطريقة، خاصة بعد حدوث مشادات ومشكلات بين مريدي وأتباع الطريقة.

وكشفت مصادر بالطرق الصوفية، أن اجتماع المجلس الأعلى للطرق الصوفية، يهدف لحل مشكلتي العشيرة المحمدية والطريقة البرهامية، خاصة مع تدخل شخصيات إسلامية وصوفية بارزة مثل الدكتور على جمعة، والدكتور أحمد عمر هاشم، والشيخ أحمد الطيب لإيقاف المشكلات وتنصيب شيوخ جدد لهاتين الطريقتين.

موضوعات متعلقة

لا تغيرات مفاجئة واستمرار الشبورة.. طقس الـ72 ساعة المقبلة

حيرة باتشيكو.. مدرب الزمالك يحسم مصير المهاجم أمام مولودية الجزائر

حقيقة فيديو نية الحكومة هدم قصور أثرية لإقامة مشروعات قومية

تعرف على أسعار السجائر الجديدة في مصر ٢٠٢١ بعد قرار فيليب موريس

الصور

image description

وحدة الإنقاذ السريع ترفع المخلفات والقمامة بقرى أسيوط

image description

المؤتمر الدولي لعلاج الأورام في نسخته الـ12 بجامعة أسيوط نهاية فبراير

image description

توجيه بشأن مشروعات مياه الشرب الجارى تنفيذها فى أسيوط

image description

جامعة أسيوط تشدد الإجراءات الاحترازية استعدادًا للامتحانات

image description

إصابة 55 عاملا فى تصادم 3 أتوبيسات على طريق «الإسماعيلية- الزقازيق»

الأكثر قراءة

3 أزمات تواجه الزمالك قبل مواجهة بطل الجزائر في دوري الأبطال

الخطيب يرفض مغادرة كهربا والشحات الدوحة بعد قرار الفيفا

حقيقة فيديو نية الحكومة هدم قصور أثرية لإقامة مشروعات قومية

خرج عن نطاق الدعاة وأضر الإسلام.. الباز: معز مسعود يعاني من الشره للحياة

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

تعرف على أسعار السجائر الجديدة في مصر ٢٠٢١ بعد قرار فيليب موريس

جنوب أفريقيا تلجأ إلى لقاح «جونسون آند جونسون» ضد «كورونا»

«بيونتك» تبدأ إنتاج لقاحها في مصنع جديد بماربورج

أمير ويلز ودوقة كورنوال يتلقيان الجرعة الأولى من لقاح كورونا

أيام زمان

«أنسى أننى فنانة وأقضى طلبات المنزل».. طقوس فاتن حمامة كزوجة

«شتمني في الفيلم».. كواليس علاقة عادل إمام بصاحبة السعادة

«أنت فارس ممتاز».. حكاية أول مرة ركب فيها عادل أدهم الحصان

يبدأ سريان العقد بعد بلوغه مائة عام.. حكاية أغرب تعاقد سينمائي

مقالات الرأي
منى رجب
حماية الأسرة وتأمين الزوجة ضرورة وليس ترفًا
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. رابح النفوس الحكيم بالأبوة
ثروت الخرباوي
حتى لا ننسى.. قصة الإخوان مع القضاء «2 - 2»
ماجد حبته
محاكمة ترامب.. فيلم كوميدى
المزيد

الثقافة

«القومية للفنون الشعبية» تقيم حفلا بقبة الغوري غدًا

«حرب المعلومات والتضليل الإعلامي».. ندوة بمعهد التجديد العربي

مبدعة على طريق العالمية.. فيروز خالد تلهم الشباب برواية «lost in the echo» وتوقعات بتصدرها الأكثر مبيعا في العالم العربي

فؤاد حسين وزير خارجية العراق يزور مكتبة الإسكندرية