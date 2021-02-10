ضبط 169 ألف قطعة أدوات بلاستيكية مجهولة في مخزن بالجيزة

تمكنت شرطة التموين بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط المدير المسئول عن مخزن لأدوات المائدة البلاستيكية التابع لإحدى الشركات، بدون ترخيص، بمحافظة الجيزة.وتم ضبط (196500 قطعة أدوات مائدة بلاستيكية، غير مطابقة للمواصفات القياسية وبدون مستندات مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق)، بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.