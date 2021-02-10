«الحرية المصري»: مسبار الأمل إنجاز إماراتي تتطلع إليه الأجيال

ثمن النائب أحمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب الحرية المصري، وصول مسبار الأمل إلى كوكب المريخ، مُشيرًا إلى أنها تُعد خطوة غير مسبوقة في مجال البحث العلمي.وأوضح مهني، خلال بيان اليوم الأربعاء، أن هذه التجربة ليس نهاية المطاف في استكشاف آفاق جديدة في عالمنا الكبير، لافتًا إلى أنه يعد مشروعًا طموحًا يمثل "بارقة أمل" للدول العربية والإسلامية، مثلما هو إنجاز إماراتي، تتطلع إليه الأجيال.وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن "مسبار الأمل" بقدر كونه مشروعًا إماراتيًا، إلا أنه يعد مشروعًا عربيًا وإسلاميًا، سوف تستفيد منه البشرية، على الصعيد العلمي، بما يجعله مشروعًا هامًا للغاية، لافتًا إلى أن التطلعات العربية نحو تحقيق قفزات في مجالات العلوم والفضاء والتكنولوجيا لا حدود لها.