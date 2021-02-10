اجتماع قطري- سعودي لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين

عقد وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية سلطان بن سعد المريخي، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع القائم بالأعمال بسفارة المملكة العربية السعودية لدى الدوحة علي سعد علي القحطاني.وتم خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، بالإضافة إلى المواضيع ذات الاهتمام المشترك، حسبما أفادت وكالة الأنباء القطرية.يأتي هذا الاجتماع عقب إعلان المصالحة بين دول الرباعي العربي وقطر خلال القمة الخليجية الـ41، التي عُقدت في الخامس من يناير الماضي، في مدينة العُلا السعودية، حيث تم الاتفاق على إنهاء الانقسام ومكافحة الجهات التي تهدد أمن دول الخليج، وتعزيز التعاون في مكافحة التنظيمات الإرهابية، والتنسيق المشترك في المواقف السياسية بما يحفظ أمن واستقرار الخليج.وفي منتصف يناير الماضي، أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، أن العلاقات الدبلوماسية مع قطر سيتم استعادتها بشكل كامل خلال الفترة القادمة، مشيرَا إلى أنه سيتم فتح سفارة المملكة العربية السعودية بالدوحة بعد استكمال الإجراءات اللازمة قريبًا.