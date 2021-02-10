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الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

فلسطين تدين تحريض المستوطنين على تصفية رئيس بلدية الخليل

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 12:53 م
تيسير أبو سنينة
تيسير أبو سنينة
وكالات
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أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات التهديدات التي أطلقها المستوطن رئيس مستعمرة "كريات أربع" الياهو ليفمان، والتي دعا فيها إلى تصفية رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة.

واعتبرت "الخارجية" هذه التهديدات تحريضا صريحا على اغتيال أبو سنينة وقتله، وامتدادا للمشروع الاستعماري التهويدي الإحلالي الذي تتعرض لها مدينة الخليل وبلدتها القديمة، بما فيها الحرم الإبراهيمي الشريف.

كما أدانت الوزارة بشدة التصريحات التحريضية العنصرية التي أطلقها عضو الكنيست موشي ابوتبول، الذي تطاول على الأوقاف الإسلامية، وعلى ورئيس بلدية الخليل في إطار حملة تحريضية متواصلة تحاول تكريس تهويد البلدة القديمة من المدينة.

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حياة رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة، ورجالات الاوقاف الاسلامية في الخليل، وحذرت من مغبة المساس بهم.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي والمنظمات والمجالس الأممية المختصة والجنائية الدولية، إلى أخذ تلك التصريحات التحريضية على محمل الجد، بما يؤدي الى توفير الحماية لشعبنا ورموزه.

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