12 وفاة و761 إصابة بكورونا في فلسطين

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 12 وفاة، و761 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و578 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضحت الكيلة في التقرير الوبائي اليومي، أنه تم تسجيل 11 حالة وفاة في الضفة الغربية "رام الله والبيرة 2، طولكرم 2، أريحا والأغوار 1، نابلس 3، قلقيلية 1، طوباس 2"، وحالة وفاة في قطاع غزة.وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "سلفيت (65)، ضواحي القدس (47)، بيت لحم (59)، الخليل (99)، رام الله والبيرة (131)، طولكرم (29)، أريحا والأغوار (8)، نابلس (77)، جنين (27)، قلقيلية (18)، طوباس (2)"، قطاع غزة (199).وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "سلفيت (12)، ضواحي القدس (0)، بيت لحم (21)، الخليل (31)، رام الله والبيرة (35)، طولكرم (28)، أريحا والأغوار (3)، نابلس (57)، جنين (14)، قلقيلية (2)، طوباس (19)"، قطاع غزة (199).وبينت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.2%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.وحول الأوضاع الصحية للمصابين، لفتت وزيرة الصحة إلى وجود 60 مصابا في غرف العناية المكثفة، بينهم 17 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.